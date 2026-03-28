El pub Momo, comprado por Sicilia In Bocca, ofrece estos conciertos gratuitos en marzo y abril

El pub Momo, que ha sido adquirido por Sicilia in Bocca, ofrece una agenda cultural en Santiago con una quincena de propuestas para el mes de abril, la mayor parte conciertos, citas todas ellas con entrada libre.

Antes de que entre el nuevo mes, el cantante y guitarrista compostelano Mr. Cool (Mon Orencio) ofrece pop y swing este domingo 29 de marzo, a las 18 horas, y ya el martes 31 de marzo, actúan Mii Square.

Cambio tras 41 años

Tras 41 años regentado por Javier Rivera, el pub Momo cumple 42 años en 2926 y lo hace encarando nueva etapa . Su agenda se abre con Meureich el sábado 4 de abril (00 h.) y sigue con Rei Ortolá & Atún Blanco Trío (martes 7, 21 h.), propuesta que une a Atún Blanco, proyecto artístico del coruñés Antón Blanco Rey, y a Rei Ortolá, cantautor valenciano de pop folk que ha actuado junto a Santero.

El relevo lo toma Amaro Sampedro (jueves 9 de abril, 21 h.). Sampedro, que suele ofrecer actuaciones en cuarteto, con él al saxo y acompañado a la guitarra por David Regueiro (domina el jazz manouche y swing) y Juan Cañada al contrabajo, entre más cómplices.

Alfonso Toribio y la Maruxa’s Flow. / Cedidas

Magia y country

Antón Noriega, ilusionista villalbés afincado en Santiago, será una de las apuestas del Momo por el mundo de la magia, escena que va a más en Compostela, tras eventos recientes como el festival Encantos en Compostela, celebrado a finales del pasado 2025.

Y Alfonso Toribio, madrileño que ofrece country y folk, en clave acústica, visita este local el domingo 12 de abril (18 h.), con los temas de un primer disco firmado como Alfonso Toribio & His Yodeling Cowboys, llamado "First Folks", en la línea del estilo del Huercasa Country Festival, donde ya ha actuado.

El Glass Quartet toca el martes 14 de abril (21 h.) y Helena Egea, en dúo, el jueves 16 (21 h.). Egea que canta y toca el violín y la guitarra, oscila entre el pop el blues y el soul, y ofrece temas propios de discos suyos como el EP de debut: "Flares of life", y alguna que otra lograda versión.

De Patrik a Luis Moro

Luego llega al Momo Dj Mestre Pi, el sábado 18 (18 h.) y la Maruxa’s Flow el domingo 19 (18 h.), grupo con repertorio de soul, blues y rock. Y Patrik, andaluza afincada en Santiago que frasea bien en clave folk rock, como prueban actuaciones previas en barrios de la ciudad como Conxo, canta en este local de la calle Virxe da Cerca el martes 21 de abril (21 h.).

Y el músico coruñés Luis Moro da un concierto ahí el jueves 23 de abril (21 h.), antes de que lo haga el domingo 26, Robert Pier (18 h.), con los temas de un disco llamado "Todo Sanará".

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Y el martes 28 de abril, cita en el Momo con Improvisións (21 h.) y luego con Alfredo Löb (jueves 30, 21 h.) y Dj Saasanach (también ese jueves 30, pero a las 00 horas).