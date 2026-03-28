Santiago estrenará un gran centro de dermatología en uno de los barrios más caros de la ciudad

El dermatólogo Emilio del Río de la Torre, director de la clínica Dermalar, situada en la rúa de Laverde Ruiz, en el Ensanche de Santiago, prepara la apertura de un nuevo y ambicioso centro de dermatología en el barrio de Santa Marta. El proyecto se desarrollará en un bajo de más de 1.000 metros cuadrados ubicado en el edificio situado entre la avenida da Liberdade y la rúa do Presidente Gerardo Fernández Albor, y cuenta con el propio Emilio del Río como promotor.

La ejecución de las obras corre a cargo de Constructora Cando, mientras que el diseño arquitectónico ha sido encargado al estudio Ezcurra e Ouzande.

Las obras ya han comenzado y se prevé que finalicen en febrero de 2027, tal y como consta en el cartel de obra que se ha colocado en el exterior del inmueble. El edificio destacará por un diseño espectacular y moderno, orientado a convertirse en un referente en dermatología y medicina estética en la capital gallega. El proyecto contribuirá, además, a dinamizar aún más el entorno de Santa Marta, uno de los barrios más caros de la ciudad, y en constante crecimiento en los últimos años.

Noticias relacionadas

Zona residencial

El barrio de Santa Marta se ha consolidado en las dos últimas décadas como una de las zonas residenciales más cotizadas de Santiago, situándose de forma recurrente entre las áreas con el precio por metro cuadrado más elevado de la ciudad. Este posicionamiento responde a una combinación de factores muy valorados por compradores e inversores: su cercanía al centro urbano sin renunciar a un entorno más tranquilo, la abundancia de zonas verdes y espacios abiertos, y una planificación urbanística moderna con edificios de reciente construcción y buenas calidades.