Belén Bermejo ('De Lugares e Órganos'): «Están esgotadas case todas as entradas do ciclo»

El inicio del ciclo De Lugares e Órganos logró este sábado en Santiago un lleno en el concierto en la Igrexa de San Domingos de Bonaval, donde actuó la Banda Municipal de Música, bajo la batuta de David Fiuza ante un repertorio de órgano adaptado para la ocasión.

Colaboración

«É una colaboración nova e moi nutritiva para nos. E fainos moita ilusión e máis polo feito de conectar proxectos musicais diferentes dentro da cidade como este festival e a banda», señala Fiuza en charla con EL CORREO sobre un evento organizado por la Concellaría de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica, donde colaboran la USC, Numax, la Xunta de Galicia, Órganos de Galicia y el Foro Cultural de Austria (mad).

«O festival fai un traballo espectacular para dar a coñecer un patrimonio moi valioso sobre o cal hai certo descoñecemento», añade el director de la Banda sobre un evento de entrada libre (previa retirada de invitación) que se prolongar hasta el 5 de abril.

Fiuza, tras su paso por Lugo, retomó el pasado enero la dirección de la Banda Municipal, tras la etapa de Casiano Mouriño, que sigue como subdirector y saxofonista. Y valora con entusiasmo su vuelta: «Estou moi contento porque o equipo humano é moi bo e estou moi a gusto e na maioría de concertos feitos neste ano o aforo do recinto estivo cheo», indica en alusión al programa que la formación compostelana traza hasta el mes de mayo, un ciclo que lleva por título Escoita, sinte, desfruta.

Tras esa actuación sin órgano pero con piezas de Bach, Vaughan Williams, Julio Gómez y Philip Sparke, ideadas para ese instrumento que hila el contenido del ciclo De Lugares e Órganos, la Iglesia de San Paio de Antealtares acoge hoy (20:30 horas), un recital de Eliot X. Dios (órgano y clave) y Rahel Boell (violín) con partituras de Bach, François Francœur y Couperein , con hueco para la improvisación y creación inédita, propuesta que supone un estreno.

Belén Bermejo, directora del ciclo

La directora del festival Belén Bermejo, valora de forma positiva la respuesta del público ante el programa del presente año.

«O orzamento desta edición do ciclo, aínda que podería ser maior, mantense respecto as edicións dos últimos anos. Neste 2026, hai unha xornada máis e tamén un concerto máis e xa están esgotadas as entradas para todas as propostas do festival», asegura antes de hacer la clásica radiografia anual que este ciclo permite sobre el patrimonio cultural que conforman los órganos de Santiago.

«Os órganos en Santiago están ben conservados si se compara co resto de Galicia...».

Y matiza: «Si tivera que facerse un investimento o traballo de melloría, en Belvis, hai un órgano restaurado que está maliño e outro aínda sen restaurar, e tamén sería bo adicar coidados para o órgano de San Lourenzo e o da igrexa de San Martiño Pinario», señala la directora de este certamen que vive su undécima edición.

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Resto del programa

Mañana, el cine Numax ofrece "Ordet", película de Carl Theodor Dreyer. El resto de conciertos son el miércoles 1 de abril (San Miguel dos Agros, 20 h.), con Ensemble Cantillo; el viernes 3 (Igrexa da Universidade, 20 h. ), con Dic Nobis Spiritus; y el domingo 5 de abril (Convento del Carme, 20 h.) , con Ars Atlántica. Y el sábado 4 de abril (12.15 h.), la librería Numax propone una charla de Manuel Vilas.