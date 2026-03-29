PeleteiroCarlos CuerpoColexio López FerreiroCacheirasNoelia Castillo
Borja Verea visita as bodegas Lodeiros no Polígono do Tambre

O líder do PP de Santiago asegurou que “o futuro económico da cidade pasa por coidar e impulsar iniciativas como esta”

O líder do PP local, Borja Verea, na súa visita ás bodegas Lodeiros

O líder do PP local, Borja Verea, na súa visita ás bodegas Lodeiros / cedida

El Correo Gallego

Santiago

O líder do PP en Santiago, Borja Verea, visitou este domingo as instalacións de Bodegas Lodeiros, situada no Polígono do Tambre, onde puxo en valor “a historia, o esforzo e a capacidade de innovación dunha bodega que é exemplo do tecido empresarial compostelán”.

Durante a visita, Verea destacou a traxectoria de Bodegas Lodeiros, fundada en 1910 e que en 1940 trasladou a súa actividade a Santiago de Compostela, onde continúa a súa evolución ata hoxe, xa da man da cuarta xeración. “Falamos dunha empresa centenaria que soubo adaptarse ao paso do tempo sen perder a súa esencia, mantendo a calidade e o compromiso coa súa identidade”, sinalou.

O líder popular subliñou a importancia de apoiar ás empresas locais, “porque son xeradoras de emprego, riqueza e oportunidades”, e insistiu en que “o futuro económico de Santiago pasa por coidar e impulsar iniciativas como esta, que combinan tradición e modernidade”.

Así mesmo, Borja Verea puxo o foco no papel estratéxico do Polígono do Tambre, que definiu como “un motor económico fundamental da cidade, que precisa máis atención, melloras nas infraestruturas e unha aposta decidida por parte das administracións para seguir sendo competitivo”.

“O Tambre é clave para o desenvolvemento industrial de Santiago, e empresas como Bodegas Lodeiros demostran o potencial que temos. O noso compromiso é estar ao seu carón, escoitar as súas necesidades e traballar para que Santiago sexa un lugar atractivo para investir e emprender”, concluíu.

Con esta visita, o líder do PP en Santiago reafirma a súa aposta por manter un contacto directo co tecido empresarial da cidade e por visibilizar o labor das empresas que contribúen ao crecemento económico local.

