Primer domingo de Semana Santa
La Borriquita y la bendición de ramos llenan el casco viejo de Santiago
Vecinos, turistas y peregrinos se dieron cita esta mañana en la Praza da Quintana, en un acto oficiado por el arzobispo monseñor Prieto
La Praza da Quintana se llenó de fieles este domingo durante la bendición de los ramos y las palmas, un acto central del inicio de la Semana Santa compostelana. La ceremonia estuvo oficiada por el arzobispo de Santiago, monseñor Prieto, en medio de la tradicional procesión de la Borriquita, que recorrió las calles con gran participación de vecinos de la ciudad y de la comarca, además de turistas y peregrinos. El buen tiempo acompañó la celebración, con un sol radiante que iluminó el acto.
Por la tarde, a partir de las 18 horas, se celebrará la procesión de la Esperanza con un recorrido que partirá de la Capela Xeral das Ánimas.
Las próximas procesiones tendrán lugar el martes
Tras un lunes sin desfiles, el martes 31 de marzo se celebrarán dos procesiones destacadas de Semana Santa. A las 21.00 horas saldrá la del Santísimo Cristo de la Paciencia desde la Igrexa das Mercedarias de Conxo, con recorrido hasta la Catedral, acompañada por la banda de tambores de la cofradía. Sus miembros, que trasladarán como cada año a hombros la talla de Jesús crucificado, visten hábito de sarga blanca con puños, faja y caperuza roja.
Una hora después, a las 22.00 horas, será el turno de la procesión de la Oración en el Huerto de los Olivos y Prendimiento, organizada por la cofradía Franciscana de la Vera Cruz, que partirá de la Igrexa de San Francisco. Sus nazarenos visten hábito de sarga negra con puños, caperuza y faja aceitunada.
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