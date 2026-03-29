Crónica social compostelana | Comida de amigos en la Festa da Uña

Siguiendo la tradición de una de las fiestas gastronómicas más antiguas de Galicia como es la Festa da Uña de San Lázaro, un grupo de amigos se reunió el pasado lunes para disfrutar en Casa Juan Rey, en Meixonfrío, de un delicioso plato de uñas con chorizo, grelos y patatas acompañado de un suculento postre, bebidas y un vino especial para la ocasión.

Una comida en la que no faltaron los cantos correspondientes y a la que asistieron Antonio Álvarez, Carlos Mouriz, Ramiro Fernández, Ignacio Gago, José Luis Carreira, José Franqueira, José Ramón Murigosa, Manuel Pais, Jesús Neira, Loimil Hombre, José Manuel Couceiro, Ramón Regueiro, Juan Vilela, José Pita, Luciano Pérez, Lucianito Pérez, Couto, M. Bolaño, Ramón Pérez, Rafa Rey, Javier Rey, Ignacio, Toni y Quico Fernández.

Jubilación de Josefa González Rodríguez tras cincuenta años haciendo pieles

Josefa González Rodríguez se jubila tras cincuenta años haciendo pieles. / Cedida

Cuando Josefa González Rodríguez empezó a trabajar en el año 1976, nunca imaginó que pasaría la mayor parte de su vida trabajando, con esmero y dedicación, haciendo pieles para zapatos.

Cincuenta años después, sus compañeros de Picusa —que definen a Josefa como una excelente trabajadora, magnífica compañera y, sobre todo, una grandísima persona— la despiden con cariño ahora que comienza una nueva etapa en su vida.

La Orden del Camino de Santiago llega a Guinea Ecuatorial

Un momento de la visita de la Orden del Camino de Santiago a Guinea Ecuatorial. / Cedida

La Orden del Camino de Santiago se ha desplazado, hace unos días, hasta Guinea Ecuatorial. Allí, la institución compostelana llevó a cabo una intensa agenda, la cual arrancó con la celebración de una jornada internacional en el auditorio del Gran Hotel Djibloho, situado en la localidad de Ciudad de la Paz, en la que se impartieron cuatro conferencias sobre el Camino de Santiago y el turismo religioso ante la presencia de autoridades locales como el presidente de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial, monseñor Juan Domingo Beka.

Posteriormente, representantes de la Orden del Camino de Santiago visitaron el Museo Nacional, la Iglesia de Santiago ubicada en Mongomo, así como la catedral de Malabo.

Además, durante el viaje, la Orden del Camino de Santiago incorporó a diez nuevos miembros, inauguró un Bosque de los Peregrinos y abrió una delegación de la institución compostelana en Guinea Ecuatorial cuya apertura contó con la presencia de las máximas autoridades civiles y eclesiásticas.

Grupo Compostela abre su nuevo concesionario en el polígono de Costa Vella

Apertura del nuevo concesionario de Grupo Compostela en el polígono de Costa Vella. / Cedida

Grupo Compostela ha inaugurado el pasado jueves sus nuevas instalaciones ubicadas en el polígono de Costa Vella, en frente al McDonald’s. Lo ha hecho organizando una serie de jornadas de puertas abiertas hasta este domingo con «descuentos reales de lanzamiento» con los que poder disponer de «unidades limitadas con condiciones brutales».

Un nuevo concesionario, diseñado bajo criterios de eficiencia energética y respeto medioambiental, que en sus más de 1.000 metros cuadrados no solo cuenta con toda la gama de DasWeltAuto, CUPRA Approved y vehículos de ocasión de todas las marcas, sino que incorpora áreas específicas para vehículos eléctricos e híbridos, con puntos de carga rápida y asesoramiento especializado.

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Con esta apertura, Grupo Compostela refuerza su presencia en Galicia y se posiciona como un referente en el sector de la automoción, ofreciendo una amplia gama de marcas, servicios y soluciones para todo tipo de conductores.