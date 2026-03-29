Los precios de los combustibles en Santiago: dónde ahorrar al repostar este domingo de Semana Santa

Hace una semana entraron en vigor las rebajas fiscales a los carburantes aprobadas por el Gobierno de España, que reducen el IVA del 21% al 10%. Esta medida ha permitido dejar atrás situaciones como las vividas días antes, cuando algunas estaciones de servicio compostelanas llegaron a mostrar precios del diésel por encima de los dos euros por litro.

En plena primera fase de la Operación Especial de Semana Santa, que arrancó a las 15.00 horas del viernes y se prolongará hasta la medianoche de este domingo, se esperan millones de desplazamientos hacia zonas de costa, segundas residencias o ciudades con tradición en procesiones y actos litúrgicos, como es el caso de Santiago. Por ello, resulta clave saber dónde es más barato repostar.

En el caso del gasóleo, hasta seis estaciones de servicio comparten este domingo el precio más bajo en Santiago. Según la página comparadora de precios Komparing.com, se trata de la SBC, en la rúa do Cruceiro da Coruña; la Petroprix (rúa de Amio); las tres estacios de Plenergy (rúa de Polonia, Vía Novel y rúa do País Vasco) y Carbugal (rúa de Castela e León), donde el litro se sitúa en 1,689 euros. En el extremo opuesto, los precios más elevados se registran en las estaciones de servicio de Cepsa ubicadas en los polígonos de Costa Vella y A Sionlla, donde el litro alcanza los 1,957 euros.

En cuanto a la gasolina de 95, las tres estaciones de Plenergy, junto con Petroprix, ofrecen las tarifas más económicas, con un precio de 1,465 euros por litro. Por el contrario, los precios más altos se encuentran en varias gasolineras de Repsol —Romero Donallo, Cruceiro da Coruña, Restollal y el polígono del Tambre—, donde el litro se eleva hasta los 1,609 euros.

Hasta 27 céntimos de diferencia por litro en el gasóleo según la gasolinera

La diferencia de precios entre las estaciones de servicio más baratas y las más caras en Santiago es notable. En el caso del gasóleo, la brecha alcanza los 26,8 céntimos por litro, mientras que en la gasolina de 95 se sitúa en torno a los 14,4 céntimos. Esta variación puede suponer un ahorro de más de 13 euros en un depósito medio de 50 litros en el diésel y de unos 7 euros en el caso de la gasolina, lo que refuerza la importancia de comparar precios antes de repostar, especialmente en jornadas de alta movilidad como las de Semana Santa.