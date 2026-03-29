Santiago es el tercer concello más rico de Galicia, aunque lejos del liderazgo de Oleiros

Santiago se mantiene como el tercer municipio con mayor renta disponible bruta por habitante de Galicia, según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), correspondientes a 2023. Con una media de 23.581 euros por residente, la capital gallega solo se sitúa por detrás de Oleiros, que lidera el ranking con 30.879 €, y A Coruña, que alcanza los 24.327 euros.

Tras este trío de cabeza, se posicionan Nigrán (22.994 euros), Bergondo (22.774), Ourense (21.546), Teo (21.276), Portomarín (21.187), Lugo (20.985) y Pontevedra (20.795), que completan el listado de los diez municipios con mayor renta media por habitante.

Y si se analizan exclusivamente las siete grandes ciudades gallegas, tras A Coruña y Santiago, Ourense se sitúa como la tercera urbe con mayor renta (21.546 €), mientras que Lugo y Pontevedra ocupan la cuarta y quinta posición, respectivamente.

En la parte baja del ranking de las siete ciudades se encuentran Vigo, con 20.061 euros –aunque ligeramente por encima de la media gallega–, y Ferrol, con 18.354 €, siendo esta última la única ciudad cuya renta media se sitúa por debajo del promedio autonómico.

El informe del IGE pone de relieve la evolución positiva de Compostela en la última década. La renta media por habitante ha aumentado en más de 7.300 euros desde 2014, cuando se situaba en 16.223 euros. Desde entonces, el crecimiento ha sido progresivo, con un impulso notable a partir de 2021. En 2023 se alcanzaron los 23.581 euros, frente a los 21.514 euros de 2022 y los 19.935 de 2021, consolidando así una tendencia al alza, que debe, en gran medida, a su rol como capital administrativa de Galicia. La ciudad concentra buena parte de las instituciones autonómicas –como la Xunta, el Parlamento y numerosos organismos públicos–, lo que se traduce en una elevada presencia de empleo público. Este tipo de ocupación, por lo general estable y mejor remunerada que la media, contribuye a sostener niveles de renta más altos y a reducir la volatilidad económica.

A este factor se suma el peso de la Universidade de Santiago (USC), uno de los principales motores económicos de la ciudad. La institución no solo genera empleo cualificado –docentes, investigadores y personal técnico–, sino que también atrae a población con mayor nivel formativo, lo que eleva el perfil socioeconómico del municipio y refuerza su dinamismo económico.

Perfil socioeconómico

El perfil socioeconómico de la población es otro de los factores que explican los niveles de renta en Santiago. En comparación con otros municipios gallegos, la ciudad presenta una mayor proporción de trabajadores cualificados, lo cual contribuye a elevar la renta media por habitante y a consolidar una estructura social con mayor peso de las clases medias y medias-altas. También es importante el potencial del sector servicios ligado al turismo.

En cuanto a la renta disponible bruta por habitante en Galicia, se situó en 19.053 euros en 2023. Sin embargo, solo 27 de los 313 municipios gallegos lograron superar esta cifra, lo que evidencia una notable desigualdad territorial.

Cinco concellos, más de 15 puntos por encima de la media gallega

Además, únicamente cinco concellos –Oleiros, A Coruña, Santiago de Compostela, Nigrán y Bergondo– presentan niveles de renta que superan en más de quince puntos el promedio autonómico.

«O estudio Renda municipal dos fogares achega información da renda dispoñible bruta dos fogares por concello de residencia. Este agregado é o importe que os fogares teñen dispoñible para o gasto en consumo final ou o aforro, e constitúe o resultado final da redistribución da renda –principalmente a través de impostos e prestacións sociais– sobre as rendas primarias obtidas polos fogares pola súa participación nos procesos de produción», explican desde el IGE.

Asimismo, inciden en que «un 36,8 % dos habitantes de Galicia residen nos sete concellos máis poboados». «Esta concentración ten influencia sobre o reparto da renda municipal, non só pola relación entre o número de habitantes e a renda total dun concello, senón tamén porque nos amosa o agrupamento das actividades produtivas en torno aos núcleos máis poboados», añaden.

Igualmente, el informe refleja que «nos sete concellos concéntrase o 41,8 % da renda galega». «De feito, a renda total dos residentes na Coruña e Vigo supón o 23,2% do total da renda (e o 20,1 % da poboación)», recoge el estudio publicado por el IGE.