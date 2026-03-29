El talento poético del IES Rosalía de Castro: dos alumnas premiadas en un reconocido certamen literario

Dos alumnas del IES Rosalía de Castro resultaron ganadoras del XXI Certamen Literario Rita Suárez Amado de poesía, una iniciativa que promueve la creatividad literaria entre el alumnado y que este año cumple más de dos décadas de trayectoria. Se trata de Adriana González, en la categoría I para alumnos de primero y segundo de la ESO, que se hizo con el segundo premio con la obra Adolescente, y Alba Fernández-Cid, en la categoría III, de bachillerato, que se alzó con el segundo premio con la obra Verbo estar en funciones. Ambas recogieron los premios el pasado día 13 de marzo en el IES Plurilingüe Eusebio da Guarda, colegio en el que estudió Rita Suárez.

La pasión por la literatura de Alba Fernández, natural de Ames, le viene desde pequeña. «En segundo de primaria tuve un profe que nos incitaba a crear textos», cuenta a EL CORREO GALLEGO. Desde ese ya escribía algo, pero fue en la ESO, a raíz del concurso que organiza el propio instituto, cuando empezó a escribir poesía. Este año decidió probar suerte fuera del instituto y su profesor de Lengua, Luis Miguel Macho, la envió a este concurso.

Eligió el verbo estar «intentando que en cada estrofa del poema estuviera muy presente como protagonista». Asegura que la redacción no le fue difícil porque le gusta «jugar con el sentido de las palabras», una idea que partió de ella misma.

Cuando le comunicaron que le daban el premio, lo tomó con sorpresa y entusiasmo. «Me enviaron un correo diciéndome que había ganado, pero no lo vi. Al día siguiente me recibió a primeira hora el vicedirector Javier Turnes dándome la enhorabuena diciéndome que había llevado el segundo premio. Me puse a gritar y a saltar», relata.

Su participación en este concurso ya la ha llevado a inscribirse en más concurso. «Me siento motivada», reconoce.

Por su parte, Adriana González, natural de Cee pero residente en Santiago, detalla que en su poema Adolescente «quería hablar sobre las dificultades por las que pasas cuando eres adolescente, lo que vives con la familia, con tus amigos, los estudios, poniendo el foco en querer empezar una época menos dura».

Que había sido la ganadora en la modalidad de poesía se lo comunicó su madre, que es la persona que le busca los concursos. «Quedé bastante contenta porque había invertido bastante tiempo en el poema y cuando el trabajo sale bien es una alegría muy grande», apunta.

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En su caso, que suele centrarse en la narrativa, ya ha participado en «muchísimos» concursos literarios obteniendo premios en anteriores ocasiones. «Me gusta mucho escribir», recalca.