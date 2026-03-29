Los tatuajes más bizarros que arrasan entre los estudiantes de Santiago: "La gente se está poniendo mal de la cabeza"

La llegada de la primavera no solo marca el inicio del buen tiempo. También es el comienzo de la época de los tatuajes, una tendencia que se ha fortalecido en los últimos años y que está especialmente presente en un grupo de la población: la de los universitarios que residen en Compostela.

Ante la visión del sol y la posibilidad de lucir sus dibujos, las agendas de los tatuadores se llenan de citas para marcar la piel con letras y figuras. Unos diseños que muchas veces son significativos, pero que, en ocasiones, hacen titubear a los profesionales de la tinta.

"Algo que se está volviendo muy demandado es hacerse pecas en la cara. Cuando vi que se puso de moda, pensé: la gente se está poniendo mal de la cabeza", cuenta Ethan Clay (@claytatto0), uno de los tatuadores a los que más acuden los estudiantes.

Cada día, este artista puede llegar a atender hasta a una decena de universitarios, entre los que se ha popularizado alguna que otra idea insólita. Como ejemplo pone las chapas de Estrella Galicia, un diseño que Clay ha trabajado mucho junto a otros homenajes al jueves noche, como las copas de vino.

Desde Old Skull Tattoo & Piercing (@oldskulltattoo), Dani Castro también se ha encontrado muchas veces con peticiones similares. Los tattoos de Estrella son un clásico en su estudio, aunque también ha vivido tendencias más estrambóticas, como el sello de Ternera Gallega -un símbolo que indica que la carne es de una calidad superior- que hoy llevan "en la cacha" varios de sus antiguos clientes.

El meme viral de Antonia -una mujer que se popularizó en redes a raíz de una entrevista en Canal Sur-, también ha salido de su taller, esta vez de la mano de AlabamaKiller (@alabamakiller), una de sus artistas invitadas. Aunque, si se habla de arrepentimientos potenciales, los ganadores absolutos son, sin ninguna duda, los tatuajes por amor.

"Cuando uno es joven, hace tonterías. Muchos chavales se enamoran y se hacen iniciales o llegan con su pareja para hacerse algo juntos. Y mira que yo se lo aviso siempre", cuenta Clay, que, "al cabo de un año", los tiene de vuelta en su establecimiento "para que se lo tape o se lo borre".

No obstante, los tatuadores aseguran que la mayoría de los clientes suelen estar abiertos al consejo profesional. "Siempre le decimos a la gente que lo piense, porque a veces tienen ideas que no son adecuadas. Por ejemplo, tatuarte los dedos o la cara puede ser un problema a la hora de conseguir trabajo. Yo intento dar consejos como si fuera yo el que se va a tatuar, no todo vale por tener un cliente", señala Castro.

Tribales e infinitos, los tatuajes de los 2000 que regresan

A principios de los 2000, los estudios de tatuajes de Compostela estaban llenos de tribales y símbolos del infinito. Una moda que parece estar volviendo, aunque con ciertos matices. "Hai unha nova corrente neotribal, pero de trazo máis fino e fluido", comenta Sabrina Portela, tatuadora de Gloria Tattoo (@gloriatattoocompostela).

Esta tendencia hacia la línea fina es lo que se ha impuesto en todos los diseños, que también han reducido considerablemente su tamaño. Ahora, los tatuajes son mucho más pequeños que antes -no suelen superar los 7 centímetros- y se ponen solos o como parches para cubrir una zona del cuerpo.

La mayoría son fechas, frases de resiliencia, recuerdos de mascotas o, indica Castro, diseños de mangas como One Piece, que está "tirando bastante". Pero también los hay con estrategia, como muchos de los que ha hecho Diego Hermo en Velvet Tattoo Studio (@velvet.tattooestudio). "Muchos chicos se ponen el nombre de los padres o de la abuela para que les dejen tatuarse. Y lo peor es que les sale bien", dice entre risas.

¿Un 'boom' que ya pasó?

Para Portela, la tendencia de tatuarse ya está lejos de la cresta en la que estuvo no hace mucho. "A xente cada vez vai tatuándose menos. O boom xa pasou", asegura la artista de Gloria Tattoo.

Otros compañeros del sector, sin embargo, no están de acuerdo e incluso auguran un mayor auge en el futuro. Así lo indica Diego Hermo, para el que la 'moda' del tatuaje "se está manteniendo y va a ir a más".

Si se mira al presente, eso sí, todos coinciden en el gran problema que enfrenta Santiago: el despunte de los estudios ilegales a los que muchos acuden para conseguir un diseño a un coste más económico. Pero la relación calidad-precio nunca suele ser buena. "La gente se compra una pistola de tatuar y se pone a hacerlos en su piso. No se hacen bien y a mi estudio viene bastante gente para intentar arreglarlos", lamenta Castro.