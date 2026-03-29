The Rapants conquistan Sar

The Rapants conquistaron ayer el pabellón multiusos Fontes de Sar durante un concierto impulsado por el Concello de Santiago, que además puso un servicio lanzadera de autobuses para facilitar el acceso y la marcha del recinto, uno de esos extras que, por si fuera poco el tirón de la banda (que fue grande), añadió atractivo a la actuación, parte de la gira del nuevo disco Rapants Club, dentro de una noche con los compostelanos Ulex como teloneros.

Hits

Allí, se juntaron, según la organización, cerca de 6.000 personas, mérito notable para una banda gallega de alma indie pop rock que va sumando sello propio a un repertorio con influencias de combos anglosajones como The Strokes o Two Door Cinema Club.

Vista del pabellón de Sar ayer en el concierto de The Rapants / Mattias Monsterkid

El vídeo más visto de The Rapants en Youtube corresponde a "O Avion" (152.000 visualizaciones y frases tan populares como "Perdín o avión a Barselona e aquí estamos os dous contando as horas"), un himno de su discografía, pero también "La noche" es parte de sus temas más conocidos, lo probó ayer la intervención del cantante de esta banda de Muros al invitar al público a airear ese estribillo («La noche está esperando por ti»), momento en que pidió, «como di o calvo da Panorama», que la gente presente en Sar moviera los brazos «dun lado para outro, xa sabedes».

Esa motivación convirtió el recinto en un festivo mar de olas, como bien muestra el clip difundido en Instagram por el propio grupo, hiperactivo sobre el escenario, conscientes de que noches así no se viven todos los días, de hecho, estas citas tienen hasta su peso turístico porque también para mucha gente de distintos puntos de Galicia, acudir ayer a Sar supuso vivir una noche especial.

Público

Entre el público se pudo ver igual a músicos como Grande Amore que a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que escribió en sus redes este mensaje: «Ambientazo no concerto dos Rapants e Ulex!».

Noticias relacionadas

Tercera por la izquierda, la alcaldesa de Santiago, junto a integrantes de The Rapants y más participes de la jornada. / Cedida

Ese post de Sanmartín llegó acompañado fue acompañado de sendas fotos junto a las dos formaciones protagonistas de la noche, The Rapants y Ulex, posando junto a más integrantes de la corporación municipal, como la edil de Fiestas, Pilar Lueiro, y el concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, ejemplo de que no todo en su agenda diaria se ciñe al ajetreo de los (in)tensos plenos en Raxoi.