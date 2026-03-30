Adxudicada a redacción do proxecto para o parque de bombeiros

Raxoi licita tamén a rehabilitación do Centro sociocultural José Saramago de Vite

O novo parque de bombeiros situarase na área de Boisaca-Pulleira

O novo parque de bombeiros situarase na área de Boisaca-Pulleira

Por un importe de 174.450 euros, «por ser a mellor oferta económica», o Concello de Santiago adxudicou a Jorge Barata Martínez a redacción do proxecto e dirección facultativa para o novo parque de bombeiros que se construirá na Avenida do Cruceiro da Coruña (na área Boisaca-Pulleira), e que non se prevé que este operativo antes de dous anos.

A resolución fíxoa pública en rolda de prensa a voceira do goberno local, Míriam Louzao, que anunciou tamén que a xunta de goberno resolveu adxudicarlle a Cíes Obra Civil o contrato de rehabilitación para o Centro sociocultural (CSC) José Saramago de Vite.

Louzao explicou que do que se trata é de actuar nas fachadas do edificio, que están afectadas por filtracións de humidade, e tamén de abrir unha saída de emerxencia que, ao tempo, vai permitir aumentar a capacidade do auditorio a 330 persoas.

Cíes Obra Civil disporá para as obras dun orzamento de 252.352 euros e un prazo de execución de 3 meses.

  1. Madrid se fija en Galicia: la comunidad usará las aplicaciones desarrolladas por la Xunta para la gestión del sector ganadero
  2. Buscan en Santiago unos figurantes muy especiales para rodar junto a Luis Zahera la segunda temporada de 'Animal'
  3. Santiago es el tercer concello más rico de Galicia, aunque lejos del nivel de renta de Oleiros
  4. El aeropuerto de Santiago estrena la conexión directa con Marrakech con billetes de ida y vuelta desde 60 euros
  5. El Pazo dos Irlandeses sale a la venta por 3,5 millones: 'Menos hotel, cualquier uso
  6. Crónica social compostelana | Comida de amigos en la Festa da Uña
  7. A subasta un piso ‘okupa’ con deudas a la comunidad y laHacienda Pública
  8. Los precios de los combustibles en Santiago: dónde ahorrar al repostar este domingo de Semana Santa

O PSOE demanda apoio ao comercio polas obras da Pontepedriña

O PSOE demanda apoio ao comercio polas obras da Pontepedriña

La rectora electa de la USC se incorpora a la comisión de seguimiento para la descentralización de Medicina

La rectora electa de la USC se incorpora a la comisión de seguimiento para la descentralización de Medicina

Alfonso Basterra recibe su primer permiso para salir de prisión trece años después del asesinato de su hija Asunta

Una restauración digital revela detalles nunca vistos del retrato del Mestre Mateo

Una restauración digital revela detalles nunca vistos del retrato del Mestre Mateo

Os centros de Infantil e Primaria do Concello contarán ao fin cun novo servizo de limpeza e conserxaría

Os centros de Infantil e Primaria do Concello contarán ao fin cun novo servizo de limpeza e conserxaría

Os socialistas urxen melloras nos xardíns do CEIP das Fontiñas

Os socialistas urxen melloras nos xardíns do CEIP das Fontiñas

El pub Momo, comprado por Sicilia In Bocca, ofrece estos conciertos gratuitos en marzo y abril

El pub Momo, comprado por Sicilia In Bocca, ofrece estos conciertos gratuitos en marzo y abril
