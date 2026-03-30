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La rectora electa de la USC se incorpora a la comisión de seguimiento para la descentralización de Medicina

La reunión de este lunes busca facilitar la transición entre Antonio López y Rosa Crujeiras

La Xunta transmite su disposición a seguir colaborando a la próxima máxima representante de la Universidade de Santiago

Antonio López, Antonio Gómez Caamaño, Rosa Crujeiras, Román Rodríguez, Ricardo Cao y Manuel Reigosa.

Antonio López, Antonio Gómez Caamaño, Rosa Crujeiras, Román Rodríguez, Ricardo Cao y Manuel Reigosa. / Cedida

Redacción

Santiago

La comisión de seguimiento encargada de desarrollar el acuerdo para la descentralización del grado en Medicina se reunió este lunes por la tarde, un encuentro en el que se incorporó por primera vez a este órgano la rectora electa de la Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras. Una reunión en la que se analizaron los asuntos tratados hasta el momento en relación con el grado y sirvió también para facilitar la transición entre el rector saliente de la institución universitaria compostelana, Antonio López, también presente en la reunión, y la nueva responsable de esta institución, que tomará posesión el 10 de abril.

Relevo en la USC

Los conselleiros de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, dieron la bienvenida a Rosa Crujeiras y le transmitieron la máxima disposición de la Xunta a colaborar en favor de la mejor formación de los médicos del futuro.

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Esta es la segunda reunión de la comisión, tras la sesión constitutiva celebrada el 20 de enero. Además de este órgano, se acordó la creación de dos grupos de trabajo para avanzar en el cumplimiento del acuerdo de la Xunta con la USC, la UDC y la UVigo, uno centrado en el aspecto técnico y jurídico, y otro de carácter económico, que están avanzando en las labores necesarias para llevar a cabo todo el proceso de descentralización.

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