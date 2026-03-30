Fernandisco en Santiago: «La gente quiere cantar los hits de su vida con quienes los lanzamos en la radio»

Fernando Martínez, Fernandisco (Badalona, 1959), licenciado en Psicología, jamás ha ejercido de ello pero saca buen partido a esos estudios cuando le habla a un micrófono. «Yo nací para comunicar», dice en charla con EL CORREO GALLEGO.

Nexos con Santiago

Fernandisco viene de llenar la sala Capitol de Santiado durante La Classica Fiesta Ochentera de Los 40 Classic del 21 de marzo, donde pinchó y jaleó (con camiseta negra de Somebody to love, de Queen) en compañía de Edu Naranjo «y de Gabi Davila, a quien conozco desde hace años », añade sobre ese picheleiro profesional del dial, uno de los nexos de Fernandisco con Compostela, otro es Javier Penedo, locutor santiagués que trabaja en Madrid en Los 40 Classic (en el programa Morning Box).

"Volver a Galicia siempre es brutal. Siempre he tenido un nexo muy grande con Galicia" Fernandisco — Locutor y Dj

Noches especiales

Estas fiestas con hits de los años 80 y 90, arrasan, ¿por qué?

Creo que la gente va a esas fiestas con las emociones a flor de piel y lo que quieren de nosotros es que conectemos con canciones como The Final Countdown, de Europe (1986); Take On Me, de A-ha (1985); Maniac, de Michael Sembello (1983) o Sabor de amor , de Danza Invisible (1987). Quiere cantar esas canciones contigo, eso es lo alucinante . No es lo mismo que eso lo pinche alguien que tiene 20 años, quieren que lo pinche alguien que conoce esas historias, alguien que estuvo ahí cuando salieron esos temas que tanto otros compañeros como yo lanzamos al éxito en su momento. La gente quiere emocionarse contigo y quiere verte la cara, quieren cantar con quienes lanzamos esos hits que son parte de la banda sonora de sus vidas.

Parte del público de la Fiesta Ochentera de Los 40 Classic celebrada en Capitol el pasado 21 de marzo / Cedida

En Santiago, desde luego, mucha gente se identifica con ello, visto lleno de hace una semana.

Volver a Galicia siempre es brutal. Siempre he tenido un nexo muy grande con Galicia y hacerlo con todas las entradas vendidas, te alegra más. Tengo muchos amigos y compañeros de radio en Galicia, a quienes respeto y quiero mucho. Además, siempre he tenido la sensación de que la gente de Galicia sabe vivir y sabe sentir, y es una tierra con una gran tradición de radio.

Compañero de Joaquín Luqui

El pasado 15 de marzo, Los 40 recuperó el mítico programa ‘El Gran Musical’, con motivo de los 60 años que cumple la emisora. Trabajó en ese formato con el añorado Joaquín Luqui (1948-2005), ¿qué recuerda?

Joaquín era un ser del cielo, era un ángel. Era un tipo que vivía en otro mundo, le preocupaba muy poco lo terrenal, lo único que le preocupaba eran sus oyentes y la que gente que convivía y trabaja con él. Cuando tenía que coger una canción de los Beatles o de Backstreet Boys y juntarlo todo en la misma oración, era hábil para hacer eso y para hacer mucho más. Era muy buena persona, muy buen compañero, y te voy a decir algo que no suelo decir nunca, Joaquín Luqui no hablaba jamás nunca mal de nadie. Nunca le escuché una palabra más alta que otra, y trabajé con él en Canal Plus y en El Gran Musical durante nueve años. Era un tipo con una justicia, un saber estar y un saber hacer... impresionantes. Joaquín era el gran maestro de todos. Al hablar de él, se nos cae a todos la baba en Los 40. Se le respeta, se le quiere y, sobre todo, se le añora.

Por la izquierda, primero, Fernandisco. Por la derecha, cuarto, el locutor compostelano Javier Penedo, en una comida de Los 40 Classic. / Cedida

‘El Gran Musical’ se hace desde el estudio Luqui y él ‘reaparece’ .

Sociológicamente El Gran Musical ha significado mucho y es una gran marca de la casa. Es un poco como El Quijote de la música o el Sebastián Elcano de la radio musical. Y en este regreso aparece Luqui encapsulado... Mucha gente en España se ha iniciado musicalmente a través de El Gran Musical y de Los 40 Principales...

"En el estudio de radio, visto cómodo, no tengo amuletos, solo llevo la cruz de madera que uso bajo mis camisetas y mis camisas" Fernandisco — Locutor y dj

Tras casi 20 años fuera de Los 40, regresó a finales de 2024, ¿qué temas puso al abrir esta etapa actual?, ¿y cómo es su set en el estudio?

Fue muy bonito. El primer tema que puse fue Torn, de Natalie Imbruglia, y luego Another Part Of Me, de Michael Jackson y como la campaña de lanzamiento se basó en el tema de la serie El Coche Fantástico, con Los Meniscos, lo primero que solté por antena fue: «Que tiemblen los meniscos, he vuelto a casa». Volví emocionado porque fueron muchos años fuera. La radio, tal y como la vivo y como la siento, es un instante de felicidad en el que tienes que interconectar con el público y he vuelto feliz al regresar a casa, con ganas de recuperar el tiempo perdido. En el estudio de radio, visto cómodo, no tengo amuletos, solo llevo la cruz de madera que uso bajo mis camisetas y mis camisas... llevo muchos años en esto y creo que cuanto más sencillo sea todo y más cómodo estés, mucho mejor a la hora de trabajar. Tampoco soy un tipo eufórico porque creo que la euforia es lo peor para un profesional porque te confías. El estudio está lleno de pantallas de ordenador y, antes de empezar, tuve que hacer un training de unas 400 horas porque ha cambiado mucho el sistema desde que yo me marché.

Plano de la reciente fiesta compostelana con Fernandisco como dj. / Cedida

De Michael Jackson a Bad Bunny

¿A qué artista de ayer y a cuál de hoy le haría especial ilusión entrevistar?

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He hablado con David Bowie y también con Bruce Springsteen, Whitney Houston, Phil Collins, Elton John, Antonio Flores, Antonio Vega, George Michael, Depeche Mode, Dire Straits..., pero resucitaría a Michael Jackson para intentar sacarle secretos de la altísima precisión suiza que tenía como músico y como bailarín. Y de ahora, me gustaría entrevistar a Bad Bunny. Su música no es mi favorita, pero me impresionó el espectáculo que hizo durante la Super Bowl.