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Muere María Aurora Losada Andrade, propietaria de los emblemáticos Talleres Amio en Santiago

Fundó el histórico negocio junto a su marido en los años 80, convirtiendo el negocio en un referente de la mecánica en la capital de Galicia

Imagen de los Talleres Amio, en la rúa da Pena María

Imagen de los Talleres Amio, en la rúa da Pena María / Maps

David Suárez

Santiago de Compostela

María Aurora Losada Andrade, viuda de José Rozas Vigo y propietaria de los emblemáticos Talleres Amio, en Santiago, ha fallecido este domingo a los 78 años de edad.

Aurora y su marido fundaron este histórico negocio de mecánica en la década de los 80, y desde entonces su taller de la rúa da Pena María, acumula más de 40 años siendo un referente de la ciudad en la reparación general del automóvil.

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Imagen del interior de Talleres Amio

Imagen del interior de Talleres Amio / Talleres Amio

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Los restos mortales de María Aurora Losada Andrade, descansan en la 'sala Toural' del Complejo Funerario Santiago Apóstol. Tal y como cita su esquela, sus hijos José Antonio, Francisco Javier, Marcos y Rosa Rozas, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral por su eterno descanso este lunes a las 17:45 horas en la capilla del complejo.

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