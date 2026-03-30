Muere María Aurora Losada Andrade, propietaria de los emblemáticos Talleres Amio en Santiago

María Aurora Losada Andrade, viuda de José Rozas Vigo y propietaria de los emblemáticos Talleres Amio, en Santiago, ha fallecido este domingo a los 78 años de edad.

Aurora y su marido fundaron este histórico negocio de mecánica en la década de los 80, y desde entonces su taller de la rúa da Pena María, acumula más de 40 años siendo un referente de la ciudad en la reparación general del automóvil.

Imagen del interior de Talleres Amio / Talleres Amio

Sus restos mortales descansan en Boisaca

Los restos mortales de María Aurora Losada Andrade, descansan en la 'sala Toural' del Complejo Funerario Santiago Apóstol. Tal y como cita su esquela, sus hijos José Antonio, Francisco Javier, Marcos y Rosa Rozas, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral por su eterno descanso este lunes a las 17:45 horas en la capilla del complejo.