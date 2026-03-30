Barrio verde
O PSOE demanda apoio ao comercio polas obras da Pontepedriña
Abal tilda de "insuficiente" a xestión do proxecto "en información e coordinación"
A concelleira socialista Marta Abal lémbralle ao goberno local a proposición presentada no pleno, e aprobada, «unha proposición para mellorar a información á veciñanza e apoiar o comercio» durante as obras do barrio verde de Pontepedriña.
Abal destaca que é unha actuación importante para o barrio e sinalou que «o problema non reside unicamente nas obras, senón tamén na súa xestión», que cualificou de «insuficiente en información e coordinación».
A concelleira do PSdeG denuncia que moitos comercios “seguen tendo dúbidas básicas” sobre cuestións clave como a continuidade das terrazas, a organización da carga e descarga ou as condicións de acceso para a clientela.
Por iso, o PSOE reclama un cambio na forma de xestionar o proxecto e insta a Raxoi a practicar «unha escoita activa real», que conleve tamén «acompañamento durante todo o proceso» e, en especial, para o comercio da zona.
