Qué hacer hoy, 30 de marzo, en Santiago: exposición fotográfica del premiado Chema Madoz en Afundación

La sede Afundación (Rúa do Vilar, 19) alberga una exposición con obra del premiado Chema Madoz, una de las estrellas europeas de la fotografía artística contemporánea, una muestra titulada La naturaleza de las cosas, abierta con entrada libre de lunes a sábado, de 12.00 h. a 14.00 h. y 16.30 h. a 20.30 horas.

Coloquio sobre los 170 años del Banquete de Conxo

CHARLA Y LIBRO. La A. C. O Galo organiza hoy la presentación del cuaderno 170 Anos do Banquete de Conxo, un volumen en el que el filólogo Xoán Costa se adentra en la memoria colectiva de este acontecimiento histórico con una escritura precisa, culta y divulgativa, que ilumina la dimensión social, política y simbólica de aquella jornada fundacional del galleguismo. El acto, con entrada libre hasta completar aforo, se celebrará a las 20:00 h en el Centro Sociocultural Aurelio Aguirre de Conxo, y contará también con la participación de la alcal desa de Santiago, Goretti Sanmartín, y de María Antonia Pérez, presidenta de la entidad organizadora. « O 2 de marzo de 1856 celebrouse o coñecido como ‘Banquete Democrático de Conxo’. Co gallo do seu 170 aniversario, a Fundación Galiza Sempre decidiu dedicar un novo número da colección Grandes Efemérides da Galiza a este acontecemento de fonda carga simbólica», detallan los promotores.

Muestra de Luciana Rago Ferrón

ARTE. El Pazo de Fonseca alberga la exposición O ceo aos meus pés, de Luciana Rago Ferrón (San Juan, Argentina, 1982). Abierta con entrada libre, puede visitarse hasta el 18 de abril, en horario de lunes a sábado, desde 11 horas a 14 h. y de 17 h. a 20.30 h. Este proyecto «toma o título dunha antoloxía de poesía chinesa contemporánea, é unha metáfora comple xa, mais tamén sensorial», según detallan desde la USC, entidad organizadora.

‘Ordet’, en la nueva cita del ciclo ‘De Lugares e Órganos’

CINE Y MÚSICA. Dentro del ciclo de actividades De Lugares e Órganos, hoy hay hueco para el cine ya que Numax (19 h.) ofrece Ordet, famosa película de Carl Theodor Dreyer, estrenada en 1955.

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En cuanto a los conciertos de dicho ciclo de cara a esta semana, sus citas son el miércoles 1 de abril (San Miguel dos Agros, 20 h.), con Ensemble Cantillo; el viernes 3 (Igrexa da Universidade, 20 h. ), con Dic Nobis Spiritus; y el domingo 5 de abril (Convento del Carme, 20 h.) , con Ars Atlántica. Y antes, el sába do 4 de abril (12.15 h.), la librería Numax propone una charla del músico compostelano Manuel Vilas, que además, mañana martes, saca el órgano a la calle, a las 19 horas en el espacio Vide Vide!