Carlos Sotelo de Meteogalicia y la incertidumbre del tiempo de Semana Santa: "Nuestro consejo es ir actualizando la previsión"

Metidos ya de pleno en la Semana Santa, todos nos preguntamos si el buen tiempo en Galicia aguantará. Según todos los modelos, la previsión es que el anticiclón siga manteniendo un clima seco y estable hasta el miércoles. Una predicción que genera más incertidumbre de cara a los días festivos, por lo que tal y como apunta Carlos Sotelo desde Meteogalicia, "nuestro consejo es ir actualizando el parte a corto plazo".

Según detalla el meteorólogo, "en principio se mantiene el anticiclón, que se extiende desde las islas Azores hasta nuestra comunidad", pero incide en que este influye menos en las provincias de A Coruña y Lugo, lo que permite que "se mantenga la circulación de viento del nordés y que provoca más nubes en el norte y cielos despejados en el sur". No obstante, Sotelo advierte de posibles episodios puntuales de lluvias débiles en la franja cantábrica: "Sí que puntualmente, al igual que ocurre este lunes, puede entrar desde el Cantábrico la cola de un frente que deje orballos en A Mariña lucense, algo que podría pasar también el jueves y el viernes", indica.

A pesar de estos intervalos nubosos, el predictor explica que la tendencia general sigue siendo favorable y que a día de hoy: "Los modelos apuntan a que va a insistir el anticiclón próximo a Galicia, y la probabilidad de lluvia en lo que resta de Semana Santa será baja", afirma.

Ascenso de temperaturas

Después de varios días en los que las temperaturas han sufrido una caída considerable en Galicia, la evolución indica que volverán a ascender los próximos días. El meteorólogo destaca que este lunes, "ya subirán un poco", y pone de ejemplo a Santiago de Compostela, donde este miércoles "se esperan 22 grados de máxima".

El miércoles se esperan temperaturas de hasta 22 grados en Santiago / Jesús Prieto

Posibles cambios hacia el final de semana

El cambio más significativo del tiempo en Galicia durante esta Semana Santa podría llegar hacia el final del periodo festivo. Según Carlos Sotelo, "el domingo puede ser un día de bastante cambio, ya que al alejarse el anticiclón podría entrar un frente activo".

Según Carlos Sotelo de Meteogalicia, el domingo podría ser un día de cambio de tiempo en Galicia / Jesús Prieto

Consultar la previsión a corto plazo

Con todo, Sotelo recuerda que las previsiones a varios días siempre conllevan un cierto margen de error: "Cuantos más días en predicción, más incertidumbre hay, pero en principio el pronóstico es optimista". Asimismo, el experto recomienda seguir consultando las actualizaciones meteorológicas en los días previos, especialmente "ante posibles cambios de última hora", concluye.