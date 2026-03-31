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El pueblo a media hora de Santiago que trae a la orquesta Panorama este miércoles (y solo tiene 280 vecinos)

El CodeFest, que tendrá lugar en Codeso, volverá a reunir a miles de personas con la orquesta Panorama, la Discoteca Pirámide XL y el DJ Marcos Kintana

Una actuación de la orquesta Panorama

Una actuación de la orquesta Panorama / FDV

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Anunciaban el bombazo hace un mes a través de sus redes sociales y este miércoles 1 de abril la cuenta atrás llega a su fin. Con apenas 280 habitantes, la pequeña parroquia de Codeso, en Boqueixón, a unos treinta minutos de Santiago, volverá a hacer historia con una de sus fiestas más esperadas: el CodeFest.

CodeFest 2026

La cuarta edición del CodeFest propone el plan perfecto para empezar el mes de abril en Galicia. En este sentido, la comisión de fiestas desvelaba el plato fuerte de la jornada: la actuación de la orquesta Panorama, que traerá a la comunidad gallega su nuevo espectáculo.

La reina de las verbenas gallegas actuará gratis en Codeso, en una jornada que también contará con las actuaciones de la Discoteca Pirámide XL y el DJ Marcos Kintana.

Para recuperar fuerzas y como no podría ser de otra forma, a la cita no faltará servicio de pulpería a cargo de Piñeiro Pulpeiras.

Con este cartel, desde la comisión prometen "un desmadre histórico" y que volverá a situar a la pequeña parroquia en la cima de las verbenas gallegas. ¿Te la vas a perder?

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Las mejores orquestas de Galicia

No es la primera vez que esta localidad de apenas 280 habitantes trae a sus fiestas a las mejores orquestas de Galicia. En este sentido, y si echamos la vista atrás, el año pasado el CodeFest contó con las actuaciones de las orquestas Olympus y Finisterre; hace dos años hacía lo propio de nuevo con la Olympus y el Grupo Origen; y, en su primer año de historia, se estrenaba por todo lo alto con la París de Noia y el DJ Carlos López.

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