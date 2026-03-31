Conciertos de abril en Santiago: De Ninghures, Sidonie, Ultraligera, Xoel López, Ojete Calor, Iseo & Dodosound...

En la agenda de conciertos de Santiago para abril destaca el Jaleo! Festival, el sábado 11 de abril en el Multiusos Fontes do Sar, con conciertos de De Ninghures, Sidonie, Ultraligera, Xoel López, Ojete Calor (sobresale este proyecto de los actores Carlos Areces y Aníbal Gómez por su mezcla de pop, humor y techno, basta escuchar hits como Mocatriz o Viejoven), Señora Dj, con entradas desde 28 euros. Por cierto, ojalá el Concello apueste por poner buses lanzadera como pasó con el reciente show allí de The Rapants y Ulex.

En la sala Capitol, Pablopablo actúa el 9 de abril (22 euros), Iseo Dodosound el 10 (este dúo navarro domina el mestizaje dub y la electrónica cálida, 29 €), La Perra Blanco el 11 (19 €; ojo a esta cantante y guitarrista andaluza que domina el rock and roll y el blues, avalada ya por Carlos Tarque), Los Auténticos Decadentes el 14 (35 euros; combo argentino de alma ska que cumple 30 años), Altin Gün el día 15 (27 €; banda entre Turquía y Amsterdam que ofrecen psicodelia), Marlon el 17 (33 euros; combo astur de pop rock que ya brilló en el O Son do Camiño), Alana el 18 (15 €; formación gallega neo folk en alza que presenta el disco «Un Alma»), el teclista Brian Jackson el 19 (25 €; Sound Architect of Gil Scott-Heron) , The Long Ryders el 24 abril (22 €; clásicos que van camino del medio siglo de pop y soul estadounidense) con Tesouro de teloneros.

Y dentro del ciclo Fiestra Aberta, del Concello, la cantante andaluza Rocío Márquez canta el 11 de abril en el Teatro Principal (14 euros, voz de renovada magia flamenca, que llega con el guitarrista Pedro Rojas- Ogayar, para presentar Himno Vertical). Y en ese mismo escenario, Amorodios (Xan Campos ), el 22 de abril.

El pub Momo, adquirido por Sicilia in Bocca, aloja varios conciertos de entrada libre: Meureich el sábado 4 de abril (00 h.) y sigue con Rei Ortolá & Atún Blanco Trío (martes 7, 21 h.), propuesta que une a Atún Blanco, proyecto artístico del coruñés Antón Blanco Rey, con Rei Ortolá, cantautor valenciano de pop folk que ha actuado junto a Santero. El relevo lo toma Amaro Sampedro (jueves 9 de abril, 21 h.), que suele ofrecer actuaciones en cuarteto, con él al saxo y la guitarra por David Regueiro (domina el jazz manouche y swing) y Juan Cañada al contrabajo, entre más cómplices.

Alfonso Toribio, madrileño que ofrece country acústico, actúa en el Momo el 12 de abril (18 h.), con su primer disco, «First Folks», en la línea del estilo del Huercasa Country Festival, donde ya actuó. El Glass Quartet toca el martes 14 de abril (21 h.) y Helena Egea, a dúo, el jueves 16 (21 h.). Egea que canta y toca el violín y la guitarra, oscila entre el pop el blues y el soul, y ofrece temas propios de discos suyos como el EP «Flares of life», y alguna que otra lograda versión. Luego llega al Momo Dj Mestre Pi, el sábado 18 (18 h.) y la Maruxa’s Flow el domingo 19 (18 h.), grupo de repertorio soul, blues y rock. Patrik canta el martes 21 de abril (21 h.) y el músico coruñés Luis Moro el jueves 23 de abril (21 h.), antes de que lo haga el domingo 26, Robert Pier (18 h.), con un disco llamado «Todo Sanará».

En el Riquela Club, Ukestra do Medio presentan el disco «De aqui e de acolá», el domingo 12 de abril a las 13 h. Ahí también, Karaoke con Esteban el 3 de abril (22 h., gratis), Jaguayo el día 24 ( 20:30 h. 12 euros; con el disco «Botas de Aguacate», que destila frescura pop folk). Y Gregotechno, el 10 de abril (19 euros) .

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El Modus Vivendi ofrece foliada los días 1,8, 15, 22 y 29 ( 22 h.; entrada libre; DayDream Sessions el 9 y 23 (21 h.; entrada inversa con 3 euros como mínimo) y conciertos de Gargantúa (día 7, 21 h., 8 euros), Cazikode-zé (cantautor y pianista de Coimbra, el 10, 21 h, 3 euros), Agora Guerrilla (jueves 16; taq. inv.), Trevo de Cordas (el 17: 21 h.; taq. inv; proyecto de cuatro barceloneses con influencia folk); Alba María y el pianista Nacho Muñoz el martes 21 (21 h.), Migui Bouzó el día 24 ( 21 h., taq. inv.), Juanjo Fernández el 26 de abril (compositor y pianista compostelano, 20 h., taq. inv.) y Windows 97 el domingo 30 (banda de versiones de hits de los años 80 y 90 , 21 h.).