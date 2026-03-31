Investigadores gallegos desarrollan un fármaco que protege el cerebro tras un ictus isquémico
La nueva enzima GOT1-Fc prolonga la acción terapéutica y mejora la recuperación de los pacientes
El proyecto, premiado por la Real Academia Galega de Ciencias, abre la puerta a tratamientos más efectivos y accesibles
Un grupo de investigación del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) ha desarrollado un nuevo fármaco que protege el tejido cerebral tras un ictus isquémico y mejora la recuperación funcional de los pacientes, lo que supone un avance significativo en el tratamiento de esta enfermedad neurológica. El proyecto ha sido reconocido con el Premio Francisco Guitián Ojea a la Investigación Aplicada, dentro de los Premios a la Transferencia de Tecnología en Galicia 2026, otorgados por la Real Academia Galega de Ciencias en colaboración con la Axencia Galega de Innovación.
“O noso grupo leva anos traballando no desenvolvemento dun novo fármaco orientado a protexer o tecido cerebral danado tras un ictus isquémico, co obxectivo final de reducir a extensión da lesión e mellorar a calidade de vida dos pacientes. Este tratamento baséase na administración dunha enzima presente de forma natural no sangue, denominada GOT”, explica Francisco Campos, líder del grupo.
El equipo ha diseñado una nueva versión de la enzima, denominada GOT1-Fc, que presenta una vida media prolongada y mayor estabilidad, superando limitaciones de versiones anteriores que requerían administraciones continuas. “Grazas a esta mellora, é posible manter o seu efecto terapéutico durante máis tempo cunha única administración, superando unha das principais limitacións das estratexias previas. Ademais, esta tecnoloxía demostrou ser compatible cos tratamentos estándar actuais, o que facilita a súa integración na práctica clínica como terapia complementaria”, añade Campos.
La tecnología, protegida mediante patente, refuerza su potencial de transferencia industrial y clínica. “Desde o punto de vista médico, o seu impacto é moi significativo, posto que a nova versión da enzima podería mellorar a recuperación funcional dos pacientes, reducir a discapacidade asociada ao ictus e ampliar o número de persoas que poden beneficiarse dun tratamento eficaz. A medio e longo prazo, isto traduciríase nunha redución da carga asistencial e económica da enfermidade, contribuíndo a un sistema sanitario máis sustentable e a unha mellor calidade de vida para os pacientes”, aseguran los investigadores.
Los Premios a la Transferencia de Tecnología en Galicia reconocen cada año proyectos de investigación aplicada y casos de éxito de transferencia tecnológica, otorgando a cada ganador 5.000 euros. El acto de entrega tendrá lugar el 15 de abril en el Pazo de San Roque, en Santiago.
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