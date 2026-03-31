La magistrada del Tribunal Supremo Dolores Rivera Frade recibirá la Medalla de Oro del Colexio da Avogacía de Santiago

Santiago se prepara para celebrar el próximo viernes 24 de abril la festividad anual de San Raimundo, un encuentro tradicional que reúne a la profesión jurídica, autoridades y representantes del tejido asociativo local. La jornada tendrá un momento especialmente destacado: la entrega de la Medalla de Oro del Colexio da Avogacía de Santiago a Dolores Rivera Frade, magistrada del Tribunal Supremo y la primera mujer en presidir una sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El decano del colegio, Francisco Rabuñal, subraya que la festividad es “una jornada de fraternidad para la profesión, abierta también a autoridades y asociaciones, en la que celebramos la trayectoria y el compromiso de quienes ejercen la abogacía”. La cita comenzará a las 18.00 horas con una misa en la Capela da Corticela de la Catedral de Santiago, en recuerdo de los compañeros y compañeras fallecidos. Una hora más tarde arrancarán los actos solemnes en el histórico Hostal dos Reis Católicos.

Rivera Frade, que en noviembre pasado tomó posesión como magistrada del Tribunal Supremo, ha recorrido un camino pionero en la judicatura gallega. Desde su ingreso en la carrera judicial en 1992 hasta el año 2000 fue titular de juzgados de primera instancia e instrucción en Vilagarcía de Arousa y L’Hospitalet de Llobregat. Entre 2000 y 2010 ocupó los juzgados números 1 y 2 del Contencioso-administrativo de Santiago, antes de incorporarse a la Sala del Contencioso-administrativo del TSXG, que presidió desde 2019 hasta su reciente nombramiento en el Supremo.

En la misma ceremonia se entregará el XVI Premio Derechos Humanos, que este año reconoce la labor de Asanog (Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia). Fundada en 2012 por padres y madres de niños y niñas con cáncer, la asociación se ha convertido en un referente en Galicia por su atención integral a los menores y por mejorar la calidad de vida de las familias afectadas.

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Además de los galardones principales, la jornada servirá para homenajear a los abogados y abogadas que cumplen 25 y 40 años de ejercicio profesional. También se producirá la jura o promesa de los nuevos colegiados, marcando así la continuidad de la profesión. Tras los actos solemnes, los asistentes disfrutarán de un vino de honor en el claustro del Hostal dos Reis Católicos, y la jornada culminará con una cena-baile en el Hotel Oca Puerta del Camino.