Así ha sido este Martes Santo en Santiago: bendición de los óleos, Cristo de Conxo y oración en el huerto

Santiago ha vivido este Martes Santo una de esas jornadas que condensan la esencia de su Semana Santa: tradición, recogimiento y vida en las calles, todo ello acompañado por un tiempo casi primaveral que animó tanto a compostelanos como a visitantes a seguir los actos.

La jornada comenzó con uno de los momentos más significativos del calendario litúrgico: la misa crismal en la Catedral, presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, acompañado por el arzobispo emérito, monseñorJulián Barrio, y decenas de sacerdotes de la diócesis. En esta celebración, además de la bendición de los santos óleos y el santo crisma —que se utilizarán a lo largo del año en la administración de los sacramentos—, los presbíteros renovaron sus promesas sacerdotales, en un gesto cargado de simbolismo y continuidad.

Monseñor Prieto en el momento de la bendición de los óleos / Archicompostela

En su homilía, el arzobispo recordó a los sacerdotes que su vocación es, ante todo, “una gracia muy grande”, no solo para ellos, sino para toda la comunidad que les ha sido confiada. Subrayó además que la unción recibida en la ordenación “no pertenece al pasado”, sino que constituye una realidad viva que se actualiza constantemente y llama a una renovación continua.

Con el paso de las horas, el pulso religioso se trasladó a las calles, donde el ambiente ya dejaba ver el creciente interés por las procesiones. Turistas y peregrinos, muchos de ellos llegados con motivo de la Semana Santa, se mezclaban con los vecinos en un casco histórico que recuperaba ese aire solemne y a la vez vivo de estos días.

Ya por la noche, la ciudad acogió dos de las citas más destacadas del Martes Santo. A las 21.00 horas partía desde la iglesia de las Mercedarias la procesión del Santísimo Cristo da Paciencia, organizada por la confraternidad de Conxo. El cortejo recorrió enclaves emblemáticos como el tránsito da Mercé, la rúa da Fonte de San Antonio, la rúa das Orfas, la praza do Toural o la rúa do Vilar, hasta alcanzar la Catedral, en un itinerario seguido con respeto y silencio por numerosos asistentes.

Poco después, a las 22.00 horas, tomaba el relevo la procesión de la Oración no Horto das Oliveiras e Prendemento, de la Cofradía Franciscana da Vera Cruz. Con salida desde la iglesia de San Francisco, el desfile procesional discurrió por espacios tan representativos como la praza do Obradoiro o la praza das Praterías, donde tuvo lugar la escenificación del prendimiento, uno de los momentos más esperados por el público.

Además de los actos propios del día, este Martes Santo dejó también una novedad destacada de cara a los próximos días. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Flagelado presentó la nueva talla con la que procesionará el Jueves Santo, una réplica de la imagen original del siglo XVII atribuida a Diego de Sande. La obra, elaborada con modernas técnicas de escaneado digital e impresión 3D y posteriormente policromada a mano, fue bendecida por el arzobispo en un acto celebrado en la iglesia de San Agustín. Esta nueva imagen permitirá preservar la original, que se encuentra en proceso de restauración. El estreno ha despertado gran expectación entre los cofrades y los aficionados a la imaginería religiosa, en una Semana Santa que, un año más, combina tradición e innovación.

Todo ello en una jornada marcada por el buen tiempo, con cielos despejados y temperaturas suaves que contribuyeron a llenar las calles y a reforzar ese ambiente de fervor tranquilo, de pasos medidos y de nazarenos que avanzan entre el murmullo contenido del público. Santiago continúa así adentrándose en una de sus semanas más intensas, donde la liturgia y la calle se dan la mano en una ciudad que, fiel a su historia, vuelve a convertirse en escenario de fe, cultura y encuentro.

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Miércoles Santo, la Humildad

El programa continuará este Miércoles Santo con una de las citas destacadas de la semana: la procesión de la Humildad, organizada por la Cofradía da Humildad, que partirá a las 21.30 horas desde la iglesia de Santa María do Camiño. El cortejo recorrerá calles emblemáticas del casco histórico como Casas Reais, Cervantes, Preguntoiro o la Quintana, donde realizará estación de penitencia en la Catedral, antes de regresar a su templo. Acompañada por la Banda Municipal de Música de Ribadumia, la procesión volverá a llenar de recogimiento y solemnidad el corazón de Santiago en la antesala de los días centrales de la Semana Santa.