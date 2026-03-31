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Oportunidad inmobiliaria difícil de repetir en Santiago: apartamento con terraza privada por 129.000 euros

La vivienda ha sido totalmente reformada con una decoración elegante y muy cuidada, en la que cada detalle ha sido pensado para crear un ambiente acogedor, moderno y funcional

El apartamento que acaba de salir a la venta en Concheiros es una oporunidad difícilmente repetible en Santiago

El apartamento que acaba de salir a la venta en Concheiros es una oporunidad difícilmente repetible en Santiago / Tucasa.com

David Suárez

Santiago de Compostela

Comprar o alquilar una vivienda en Santiago. Ese 'sueño' inalcanzable para muchos jóvenes compostelanos, que ven como la actual situación del mercado inmobiliario en la capital de Galicia, los empuja a tener que abandonar la ciudad debido a los altos precios de los alquileres, que llegan a ser desorbitados en el caso de querer adquirir un piso en propiedad.

Es por ello que desde El Correo Gallego y gracias al portal de compra-venta Tucasa.com, resaltamos un apartamento con mucho estilo que acaba de salir a la venta en la zona de Concheiros, y que representa una oportunidad difícil de repetir en Santiago gracias a una joya que esconde en su interior: su terraza privada.

Un auténtico lujo en la ciudad

Tal y como cita el anuncio de la propiedad, "hay viviendas que simplemente enamoran desde el primer vistazo", y este apartamento cuidadosamente amueblado es una de ellas. Ubicado en pleno Camino Francés, este inmueble combina ubicación estratégica con encanto y rentabilidad, convirtiéndolo en una opción perfecta para los que buscan su primer espacio y una inversión segura.

Apartamento con terraza privada por 129.000 euros en Santiago

Apartamento con terraza privada por 129.000 euros en Santiago

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Apartamento con terraza privada por 129.000 euros en Santiago / Tucasa.com

Un hogar que ha sido totalmente reformado con una decoración elegante y muy cuidada, en la que cada detalle ha sido pensado para crear un ambiente acogedor, moderno y funcional. Pero si por algo llama la atención este apartamento de Concheiros, es por su terraza privada, un auténtico lujo en la ciudad. Con sus 20 m², este espacio exterior es perfecto para desconectar, tomar el café por la mañana o para crear tu rincón personal de relax.

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Ya lo sabes, si están buscando una vivienda a un precio razonable, o un piso en el que invertir tus ahorros, no dejas pasar esta oportunidad única en Santiago y pincha en el siguiente enlace para saber todos los detalles del inmueble.

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