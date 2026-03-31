Qué hacer hoy, 31 de marzo, en Santiago: muestra interdisciplinar de Félix Fernández en la Fundación Granell

Bajo el título Atención plena, el artista Félix Fernández expone hasta el próximo 17 de mayo en la Fundación Eugenio Granell de la capital gallega una muestra interdisciplinar, en la que hay cabida desde el vídeo a la performance o la fotografía, pasando por el dibujo. Una muestra que, comisariada por Eduardo Valiña, invita al espectador a reflexionar sobre la identidad y la existencia. La exposición cuenta con la incorporación de dos obras inéditas del autor. La primera de ellas, Nos límites da corporalidade, se centra en la relación entre cuerpo e identidad en un contexto social digitalizado. Impermanencia, por su parte, explora la identidad líquida y la pertenencia social a través de la fotografía, la animación en 3D y diversas referencias culturales. Inaugurada el pasado 12 de marzo, se puede visitar de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas; mientras que los sábados abre de 10:30 a 14:30, y domingos, festivos y lunes cierra.

El universo K-Pop se ‘adueña’ del Teatro Compostela en dos sesiones

CONCIERTO. Los numerosos seguidores con los que cuenta el universo K-Pop están este martes de enhorabuena en la capital gallega. Y es que el Teatro Compostela, antiguo La Salle, será el escenario en el que se llevarán a cabo dos actuaciones como tributo musical a la banda animada de K-Pop HUNTR/X. Formada por las superestrellas del pop coreano Rumi, Mira y Zoey, las tres protagonizan la película K Pop Hunter Demons de Netflix, filme gracias al que sus canciones se hicieron famosas. Con cita para esta tarde en la primera sesión a las 18:00 horas y el segundo pase a las 20:00 horas, las entradas cuestan 24,20 euros. La representación, con una duración de 80 minutos, está dirigida a todos los públicos.

Cartel del tributo musical a la banda animada de K-Pop HUNTR/X / Cedida

‘O arquivo de Barro’, en la Fundación Didac

DISEÑO. Hasta el 24 de abril se puede visitar en la Fundación Didac la exposición O arquivo de Barro. Un archivo que está de positado en esta entidad compostelana desde el año 2024, y a través del que se ofrece una aproximación al diseñador gallego Pepe Barro, en una muestra en la que colaboran el Ministerio de Cultura, la Deputación da Coruña y el Concello de Santiago, y que está abierta de martes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.

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Antifémina, hasta el 1 de agosto en el Auditorio de Galicia, es una selección del trabajo fotográfico de Colita (Isabel Esteva, 1940-2023, Barcelona) publicado con textos de la escritora Maria Aurèlia Capmany (1918 1991, Barcelona) en el libro del mismo nombre. Abierta a diario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.