Policías nacionales de Santiago denuncian las condiciones "surrealistas" en las que trabajan tras el incendio en la comisaría y piden otra nueva

La Confederación Española de Policía (CEP) ha alzado la voz para denunciar la situación que viven los agentes de la Policía Nacional en Santiago , tras el incendio que el pasado 12 de febrero dejó inutilizada la comisaría de la ciudad. Más de un mes después, aseguran, continúan trabajando en condiciones que "no cumplen los requisitos mínimos" para el desempeño de su labor.

En un comunicado, el sindicato describe un escenario “surrealista”, en el que los agentes se encuentran “hacinados en oficinas provisionales”, sin espacios adecuados "ni recursos suficientes". La falta de calabozos para detenidos, la pérdida de material y las limitaciones de espacio dificultan, según la CEP, la prestación de un servicio de calidad a la ciudadanía.

“Llevamos más de un mes mendigando un sitio digno para trabajar”, critican desde la organización, que también reprocha la "falta de respuesta por parte del Gobierno de España". A su juicio, la situación actual "evidencia la ausencia de soluciones realistas" ante un problema que, advierten, "no se resolverá a corto plazo".

Nueva comisaría

El sindicato considera que el estado del edificio hace inviable una recuperación rápida, ya que requeriría una obra de gran envergadura que podría prolongarse durante meses o incluso años. Por ello, plantean aprovechar la coyuntura para impulsar la construcción de una nueva comisaría en una ubicación más adecuada y con mejores prestaciones.

Desde la CEP defienden que esta medida no solo resolvería las "carencias actuales", sino que también supondría “una señal de respeto” hacia Galicia, al tiempo que denuncian "un reparto desigual de recursos en favor de otras regiones".

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"Entorno precario"

Mientras tanto, los agentes continúan desempeñando su trabajo "en un entorno precario", indican. “Solo nos queda la profesionalidad”, señalan, aunque advierten de que esta, por sí sola, "no basta para garantizar un servicio policial eficaz y acorde a las necesidades de la ciudad".