Santiago aterriza en la Convención Europea Suzuki

Del 3 al 7 de abril se celebrará la 12ª Convención Infantil Europea Suzuki para Niños en la capital de Turquía, Estambul, y tendrá representación compostelana por medio de En Clave Método Suzuki, un centro de enseñanza musical que busca una forma diferente de enseñar música.

A cargo de En Clave se encuentran Paula Colás y Sara Olianas, quienes decidieron abrir las puertas del centro con metodología Suzuki en 2014 –aunque el proyecto tiene sus inicios en 2011– siendo el primer centro de referencia de metodología Suzuki en todo Santiago y Galicia. «Nosotras creemos que la habilidad instrumental es una habilidad más y como tal se puede entrenar y desarrollar si se ponen las condiciones adecuadas. Lo que hace estas condiciones especiales es que nosotras comenzamos con el aprendizaje instrumental a una edad muy temprana», comenta Paula Colás, una de las creadoras del espacio.

En Clave Método Suzuki los alumnos comienzan con 3 años y a esa edad ya tocan el violín u otros instrumentos musicales. Además, los padres tienen un papel preponderante en el proceso de enseñanza de los niños. «Introducimos a los padres en el proceso educativo. Se implican en las clases con sus hijos y luego nos ayudan practicando con ellos en casa», señala Colás.

Esta manera de enseñar música permite que los niños tengan contacto con la música todos los días –además de las clases en En Clave, que son individuales y colectivas para que puedan hacer música en grupo–, tanto con las profesoras y con los padres, generando un desarrollo de la habilidad musical como al propio vínculo familiar.

Representar a Galicia

Participar en 12ª Convención Infantil Europea Suzuki para Niños supone un orgullo para las profesoras del centro porque van a poder contar en una ponencia, en primera persona, cómo fue implementar el método Suzuki en una ciudad como Santiago y en una comunidad autónoma como Galicia, sitios que no tenían conocimiento de esta metodología.

«Hemos desarrollado esta metodología en Santiago y nuestro centro es especial porque nos abrimos camino en Galicia, es decir, fue el primer centro gallego y el único que hay en Santiago de Compostela. En 2011 cuando empezamos este recorrido no había absolutamente nada en Galicia. En la Convención contaremos un poco el proceso que nos ha llevado hasta aquí, cómo hemos ido desarrollando e implementando esta metodología y la transformación educativa que hemos hecho en la sociedad compostelana, en este caso, con los proyectos que desarrollamos con nuestro alumnado», explica Paula Colás.