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Intoxicación por un cliente

El dueño del bar de Santiago que tomó bizcocho con marihuana sin saberlo pide justicia

Se queja de que aún no hay sentencia casi dos años después, mientras su local sigue cerrado

David Rozados en su negocio de hostelería en Santiago poco después del suceso.

David Rozados en su negocio de hostelería en Santiago poco después del suceso. / Jesús Prieto

El Correo Gallego

Santiago

Casi dos años después de que tuviera que acudir al hospital junto a su madre y una amiga tras ingerir los tres sin saberlo un bizcocho con marihuana que les había ofrecido un cliente en el local A Meiga que regentaba en la rúa Doutor Maceira de Santiago, David Rozados reclama que se haga justicia y se dicte sentencia sobre el caso que denunció ante los tribunales.

En declaraciones a EL CORREO GALLEGO, asegura que «cuando pusimos la denuncia, todo iba rápido, la policía incluso lo había detenido (al presunto agresor)», pero señala que meses después de haber testificado tanto él como las otras dos personas afectadas, «nos encontramos con que no hay sentencia aún, y lo único que pedimos es justicia, no queremos dinero, queremos justicia, que esto no se vuelva a repetir ni en mi negocio ni en el de ninguna otra persona, y que se le castigue por lo que hizo».

"Estoy medicado por una depresión, sin poder trabajar, con el negocio cerrado y viviendo de mi madre"

David Rozados

— Propietario del bar A Meiga en Conxo

Problemas de salud y económicos

Con el bar cerrado desde poco después de este suceso y de denunciar también que «ese cliente intentó entrar en el negocio para pegarme porque había denunciado lo que hizo con el bizcocho», incide en que «cada vez que llamamos al juzgado para preguntar por el caso, no recibimos respuesta, y tampoco el abogado sabe por qué están tardando tanto».

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Con un letrado de oficio, subraya que «mi negocio está cerrado, mis clientes han desaparecido, cuando era un bar que estaba funcionando». A ello se suma además los problemas de salud que esta situación le ha generado, puesto que señala que «estoy con una depresión, con medicación y médicos, sin poder trabajar y viviendo de mi madre».

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