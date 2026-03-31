Inversores extranjeros ponen el foco en una 'joya' de la zona vieja

El goteo de edificios históricos de Santiago a la venta continúa. En plena zona vieja, a solo unos metros de la Facultade de Historia, la Praza de Abastos y la Catedral, se vende el inmueble modernista de 1906 situado en la esquina de la Travesía da Universidade con la Rúa do Castro. ¿Su precio? 600.000 euros.

El anuncio, gestionado por la inmobiliaria Engel & Völkers, ha despertado «gran interés», especialmente «entre inversores extranjeros que buscan una segunda residencia en Galicia o que contemplan trasladar su residencia a la capital compostelana», indican desde la agencia alemana de servicios inmobiliarios, con sede en Santiago.

El edificio, diseñado por el arquitecto Manuel Hernández y Álvarez Reyero, destaca por su estilo modernista y conserva, además, elementos únicos, «como la escalera original de caoba, protegida y comparable a la del Museo do Pobo Galego, lo que incrementa su valor», añaden en la inmobiliaria.

Así es el histórico edificio a la venta por 600.000 euros en Santiago /

Rehabilitación

El edificio, de uso residencial y de propiedad privada, tiene 170 metros cuadrados y está dividido en tres plantas y un bajo comercial. En la presentación del anuncio de venta se detalla que «la rehabilitación de la vivienda se ha realizado de forma magistral, con un aprovechamiento máximo del espacio y de la luz». Asimismo, se reseña que «en la primera planta se ha colocado una cocina de calidades premium y un precioso salón comedor, con tres ventanales de suelo a techo». En cuanto a la segunda planta, dispone de «una maravillosa estancia en la que se puede dar uso de gran salón o de habitación, con salida a una galería y tres amplios ventanales». Y en la tercera planta se sitúan «dos habitaciones más, igualmente exteriores y luminosas, y un cuarto de baño completo».

Puertas y ventanas azules

Y sobre el local comercial que hay en la planta baja, que albergó una sala de exposiciones, se detalla que se puede añadir a la vivienda, ampliando así el espacio dedicado a tal fin. «Es una casa muy especial, con sus puertas y ventanas azules, en pleno casco histórico de Santiago y a solo 35 kilómetros de zona de playa», destacan en la inmobiliaria Engel & Völkers.