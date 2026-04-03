El gimnasio antifascista de Santiago cumple un año de vida: "Para entrar, hay que aceptar nuestros ideales"

Un gimnasio popular para inaugurar una época de lucha. Así se define el Ximnasio Popular Amada García, un espacio que cumplirá este mes su primer año "concienciando sobre os valores antifascistas desde o ámbito do deporte". La ubicación, "por seguridade", no se le indica al público, que lo encuentra por el boca a boca o por las redes sociales. Dentro, una realidad muy distinta a la de cualquier centro deportivo al uso: no hay cuotas, pero sí una condición: "Para entrar, hai que aceptar os nosos ideais políticos".

"As persoas interesadas teñen que compartir os nosos principios. Non é un rollo policial como se dixo, pero non imos permitir que haxa persoas que repliquen aquí certos discursos ou que teñan conductas que incomoden a outras", explica Uxía Caldeiro. Ella es una de las socias que puso en marcha el gimnasio, junto a un grupo de conocidos "de entornos deportivos ou máis políticos". Dos esferas que, en el centro Amada García, se fusionan para dar lugar a un deporte "asociativo e militante" que sirva, dicen, para "socializar e orientarnos dunha forma máis decisiva na loita política".

La idea de la que parte es, precisamente, que el deporte también es ideológico. "O deporte é un ámbito máis da vida e, polo tanto, un no que a política xoga un papel de concienciación. Nós queremos xerar comunidade política e pasalo ben", indica Caldeiro.

Para lograrlo, ofrecen disciplinas de autodefensa como el kickboxing y el boxeo, pero también taichí, yoga o rutas de senderismo. Y no hay que pasar por caja para practicarlas: "Cada quen aporta o que pode, sexan doazóns económicas, axudando no propio espazo ou ambas. Entendemos que poñer unha cota obrigatoria podería deixar a moita xente fóra polo seu nivel adquisitivo, o que vai en contra dos nosos ideais", indican desde el centro.

Más de 100 'militantes' deportivos contra el "auge" de la derecha

Actualmente, ya son más de cien los miembros que se reúnen en este gimnasio antifascista de Santiago. La mayoría ejercen algún tipo de militancia -normalmente, en grupos anarquistas o comunistas-, pero todos coinciden en una cosa: el antifascismo.

Cuenta la socia que, desde el primer momento, la gente estuvo "moi interesada no proxecto", incluso antes de que su existencia escalara a nivel nacional y los programas de televisión se llenaran con la noticia. Aunque, con las entrevistas, también llegaron los ataques. "Os comentarios da xente de dereitas eran esperables. Ver como crecen eses discursos entre a xente da túa idade asusta, pero hai que entendelo como unha chamada á acción e amosar que tamén existe xuventude antifascista".

Y es que reconectar a los jóvenes con la política es otra de las metas del que hoy es, probablemente, el centro deportivo más político de Santiago. Desde el gimnasio lamentan la "desesperanza" que la juventud siente ante la "política institucional", el origen, dicen, de esos "discursos reaccionarios nos que se crean falsos inimigos como as mulleres", los inmigrantes o el colectivo transgénero.

En ese sentido, Caldeiro aspira a ofrecer "un espazo onde se combate a lacra racista, machista, lgtbifóbica e tránsfoba", alejado, asimismo, de un modelo deportivo "en auxe" centrado en la "obsesión co propio físico". Uno que, según la encargada, está muy presente en los gimnasios clásicos, que se enfocan en los "intereses comerciais e na comparativa de corpos".

Un gimnasio "no tan novedoso"

Aunque la idea de un gimnasio antifascista suene rompedora, desde el centro aseguran que no son tan pioneros. "Un ximnasio antifascista non é tan novidoso. Hai otros arredor do estado español, aínda que estaría ben que houbera máis por Galicia", afirman desde el centro.

Con el que dirigen, no solo quieren "aportar ao movemento", sino también recordar a una de sus mártires, Amada García, una militante comunista fusilada en Mugardos. "A súa figura é moi importante, porque tivo unha militancia moi activa. Ter alguén así axúdanos a non perder a esperanza", apuntan.