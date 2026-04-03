Reabre la Fundación Torrente Ballester con un pop-up de la Asociación Galega de Artesáns

Un nuevo pop up de artesanía se abre paso en Santiago. La Asociación Galega de Artesáns llega al espacio de la Fundación Gonzalo Torrente Ballester (FGTB) para dar paso esta primavera a una renovada propuesta en la calle Rúa do Vilar, Nº 7, donde ese edificio creado para reivindicar el legado del añorado escritor gallego llevaba meses cerrado para dolor del circuito cultural compostelano.

Mejoras y horario

El pasado 26 de febrero, la Asociación Galega de Artesáns lanzaba en sus redes sociales esta oferta de empleo: «Buscamos persoas entusiastas da artesanía, con experiencia en atención ao público e vendas, para incorporarse ao noso equipo. Preferentemente residencia en Santiago ou arredores». Días más tarde, las redes de la Fundación indicaban: «Continúa o proceso de reorganización e mellora dos espazos coa reapertura da exposición permanente e a inauguración dun novo espazo cultural e expositivo, integrado na zona de recepción e tenda da Fundación, que ofrecerá, xunto as publicacións e edicións vinculadas ao autor, unha selección de pezas da Asociación Galega de Artesáns, configurando unha proposta singular dirixida tanto ao público local como ao turismo cultural en Santiago».

Durante el mes de abril, el horario de apertura es de miércoles a sábado de 10:00 horas a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 horas, y los domingos de 10:00 h. a 14:00 horas, con entradas a 3 euros. A partir del mes de mayo, esperan ampliar sus días de apertura.

Inicio de la temporada turística

Este Jueves Santo, la fachada de la Fundación que honra y mima el legado de Gonzalo Torrente Ballester (Serantes, Ferrol, 1910-Salamanca, 1999) ya lucía un cartel indicativo de que, aparte de libros, su interior va a alojar también una tienda de artesanía gallega. Ese movimiento sintoniza con el inicio de la campaña turística en la capital gallega, como prueba la reapertura de hace días de locales como Los Sobrinos del Padre La Casa del Buen Pulpo o la terraza del Hotel Costa Vella.

Subvención

La Deputación da Coruña (que convoca el Premio Torrente Ballester de narrativa) concedió una subvención a la FGTB. «Ello ha permitido una mejora sustancial de la zona de la tienda y de la recepción de visitantes y está incluida en el plan general de rehabilitación y actualización de nuestra sede fundacional, así como en su apertura al público y a las personas investigadoras», indica la Fundación en su blog.

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