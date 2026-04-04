Dúas mil horas máis ao ano

Monitores para nenos con necesidades especiais na ludoteca María Miramontes

A xunta de goberno extraordinaria licita un contrato que permite incrementar nun 50% as horas de traballo no espazo de lecer de Fontiñas

Espazo de lecer María Miramontes, no barrio de Fontiñas

A xunta de goberno extraordinaria celebrada o pasado mércores 31 de marzo aprobou a licitación dun contrato que vai permitir incrementar preto dun 50% as horas de traballo para os monitores do Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes, en Fontiñas.

Co novo contrato, dotado con 442.327 euros por dous anos, a Concellería de Educación, que dirixe Míriam Louzao, reforza o cadro de persoal da ludoteca, aumentando o número de monitores e incorporando "perfís específicos para a atención nas nenas e nenos con necesidades educativas especiais".

Segundo informan dende Raxoi "haberá unha persoa monitora para atención a necesidades especiais durante todo o ano e incorporarase outra máis durante a actividade de conciliación Vacaludos".

O departamento de Educación reforza tamén a contratación de monitoras e monitores da ludoteca no seu conxunto, pasando das 5.315 horas anuais a 7.813 horas, o que supón 2.498 horas máis de monitores ao ano, un incremento do 47%. 

Máis recursos para o centro

Esta nova contratación vai implicar, segundo informa o goberno local, "máis recursos para o centro". A programación e as actividades "veranse melloradas grazas ao aumento de máis do dobre da partida para a realización de actividades extraordinarias, que pasa de 3.000 a 7.000 para custear festivais, exposicións, concertos ou saídas".

O espazo María Miramontes enfócase ao xogo e conta cunha programación pensada para favorecer a conciliación familiar e o desenvolvemento psicomotor, cognitivo, crítico, creativo e afectivo dos nenos e nenas. Todas as actividades e servizos que ofrece son de balde, incluíndo o programa Vacaludos que ofrece actividades para nenas e nenos de 3 a 12 anos durante os períodos non lectivos.

Caos en autovía AG-56: un accidente deja una persona herida y complica los accesos a Santiago

80 microempresarios diseñan su negocio: "Santiago tiene una ubicación privilegiada"

Curtocircuíto arranca unha semana dedicada á formación

Santiago deja atrás el divorcio conflictivo: siete de cada diez rupturas se resuelven de forma consensuada

Aena desmiente al Clúster y su plan para Peinador y Lavacolla: Vigo tiene solo 5 puntos menos de viajes de ocio que Santiago

Los actos incívicos vuelven a encender el debate sobre el turismo en Santiago: "Casi atropella a mi hijo"

Santiago vive la Pascua con la procesión del Cristo Resucitado y el encuentro en la Quintana

Axenda cultural: clausura do festival De Lugares e Órganos e o jazz de Sumrrá
