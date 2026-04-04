La polémica aeroportuaria escala: Louzao carga contra la Xunta tras la acusación de "localismos" de Merelles

La concejala de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, ha respondido con contundencia a las declaraciones del director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, reabriendo así un debate que vuelve a situar en el centro la falta de consenso sobre el modelo aeroportuario gallego. La edil compostelana se mostró “totalmente atónita” ante las críticas vertidas desde la Xunta, rechazando de plano que el principal problema de los aeropuertos gallegos sea el localismo de las ciudades y recordando que, lejos de esa acusación, el Concello lleva años reclamando una estrategia común: “Estou totalmente atónita ante as declaracións do director da Axencia de Turismo de Galicia que vén de asegurar que un dos problemas dos aeroportos galegos é a visión localista dos concellos”, afirmó, para añadir a continuación que tanto ella como la alcaldesa han defendido de forma reiterada “unha política aeroportuaria de país, que obviamente ten que estar capitaneada pola Xunta como administración autonómica e supramunicipal”, situando así el foco de la responsabilidad en el Gobierno gallego.

En este sentido, Louzao elevó el tono de su respuesta al considerar que las palabras de Merelles suponen un intento de desviar la atención sobre la falta de liderazgo autonómico en una cuestión estratégica para Galicia, subrayando que resulta “absolutamente intolerable” que se responsabilice a los concellos después de años sin avances en coordinación. La concejala sostuvo que “despois de ver como a Xunta nin recolleu a luva, nin fixo nada ao respecto, ter que escoitar agora acusacións deste tipo para cos concellos é absolutamente intolerable”, incidiendo en que la realidad de los últimos años demuestra que han sido las administraciones locales las que han asumido el peso de la interlocución con las aerolíneas y de la promoción de rutas, un trabajo que, a su juicio, debería haber sido liderado desde la Xunta pero que “ata o de agora foi e segue sendo cada concello o que se ten que encargar de manter as comunicacións e xestións coas compañías aéreas, así como as campañas de marketing”. Así, insistió en que “é cada concello quen tivo que estar sostendo este traballo” ante la ausencia de una estrategia conjunta.

Hasta 17 conexiones internaciones tras las obras de la pista

La edil compostelana reforzó su argumentación poniendo en valor los resultados obtenidos en el aeropuerto Rosalía de Castro, que, según indicó, afronta una mejora significativa en su conectividad tras las obras en la pista, destacando que esta evolución es fruto directo de ese esfuerzo municipal continuado y no de una planificación autonómica. Así, apuntó que “froito dese traballo, levamos xa meses indicando que o aeroporto Rosalía de Castro terá unha situación moito mellor con ata 17 conexións internacionais”, una afirmación que utilizó para evidenciar que la implicación de los concellos ha sido clave para sostener y mejorar la red aérea gallega, al tiempo que interpretó el reciente anuncio de la Xunta de implicarse en la promoción aeroportuaria como un reconocimiento implícito de su inacción previa, señalando que “o recente anuncio da Xunta de que participarán da promoción aeroportuaria non é máis que o recoñecemento de que desde o goberno galego non se estaba a facer absolutamente nada neste ámbito”.

Pese a la dureza de sus críticas, Louzao quiso dejar claro que la posición de Santiago no responde a intereses localistas, sino a una visión global del sistema aeroportuario gallego, defendiendo que el Concello ha mantenido siempre una actitud de colaboración y de apertura a un modelo coordinado. En esta línea, aseguró que “desde o goberno de Santiago sempre demostramos altura de miras e xenerosidade nesta cuestión e a nosa posición a prol dun plan aeroportuario para todo o territorio galego sempre estivo moi clara”, recordando que así lo han trasladado en todos los foros y grupos de trabajo en los que han participado y reiterando su disposición a abordar este debate de forma directa con la Xunta, incluso a nivel personal, al señalar que “estarei encantada de falar sobre este tema persoalmente co Sr. Merelles cando acceda, por fin, a celebrar a reunión de traballo que levo case tres anos solicitando”.

Creciente tensión institucional

El cruce de declaraciones se produce en un contexto de creciente tensión institucional tras la propuesta presentada por el Clúster de Turismo de Galicia, que planteó avanzar hacia un modelo más coordinado y eficiente mediante la especialización funcional de los aeropuertos, apostando por concentrar el tráfico turístico en Santiago y orientar Vigo y A Coruña hacia los viajes de negocio, con el objetivo de “evitar duplicidades e mellorar a eficiencia global do sistema aeroportuario” y promover “un uso complementario dos tres aeroportos”. La iniciativa, concebida como una hoja de ruta para mejorar la conectividad aérea y la competitividad internacional de Galicia, no ha logrado, sin embargo, generar consenso y ha sido recibida con recelo por parte de distintas administraciones.

De hecho, la propuesta del Clúster no solo provocó una reacción tibia por parte de la Xunta, que optó por desmarcarse parcialmente y apostar por un fondo común para la captación de rutas, sino que también desencadenó críticas especialmente duras desde Vigo, donde el alcalde Abel Caballero llegó a calificar el planteamiento de “disparatado” y a reclamar incluso la disolución del organismo turístico. Frente a estas posiciones, desde el Concello de Santiago la reacción inicial fue más prudente, limitándose a señalar que “as propostas son sempre benvidas e sempre as analizamos”, aunque las posteriores declaraciones de Merelles han elevado claramente el tono del debate y han vuelto a evidenciar las dificultades para articular una estrategia compartida.

Una lacra para la viabilidad de los aeropuertos

A este escenario de confrontación institucional se suma la visión del ámbito económico, que insiste en la necesidad de superar las dinámicas territoriales para garantizar la viabilidad del sistema aeroportuario gallego. Desde el Club Financiero de Santiago, su presidente Roberto Pereira advirtió de que “os localismos son unha lacra para a viabilidade dos tres aeroportos”, subrayando que la falta de coordinación entre las terminales no solo limita su crecimiento, sino que favorece directamente a otras infraestructuras competidoras como la de Oporto.

Noticias relacionadas

Aunque mostró su respaldo a avanzar hacia una mayor coordinación e incluso hacia cierta especialización, evitó concretar un modelo cerrado como el planteado por el Clúster de Turismo, si bien incidió en que carece de sentido que los tres aeropuertos compitan por los mismos destinos mientras se pierden conexiones estratégicas, defendiendo así la necesidad de una planificación conjunta que optimice recursos y refuerce la conectividad global de Galicia.