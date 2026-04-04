Santiago encara el final de la Semana Santa con la procesión de los Hermanos

La tarde de este Sábado Santo en Santiago se ha vivido con ese aire de calma que anticipa el final. La Semana Santa compostelana comienza a despedirse, y lo ha hecho con una de las procesiones más especiales, la de los Hermanos, organizada por la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Unción y Nuestra Señora de la Serenidad y que partió desde el colegio de la Inmaculada. El casco histórico, bañado por una luz primaveral y con una temperatura amable, presentaba un ambiente animado, con numerosos vecinos, turistas y también muchos peregrinos que ya comienzan a dejarse ver con más intensidad en la ciudad (a las 17.00 horas de este sábado se habían entregado ya casi 2.500 compostelas). Entre el murmullo de la gente y el sonido de las bandas, la procesión fue abriéndose paso por las rúas más emblemáticas, dejando estampas de recogimiento pero también de cercanía.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada han sido, sin duda, los más pequeños. Los niños han tenido un papel destacado, portando incluso algunas imágenes y participando activamente en el cortejo, aportando una nota entrañable y de continuidad a la tradición. Una imagen que, más allá de lo solemne, habla del futuro de las cofradías y del arraigo de la Semana Santa en la ciudad. También ha llamado la atención la participación de la Brilat, cuya presencia aportó solemnidad y marcialidad al desfile procesional, acompañando a las imágenes en su recorrido por el corazón de Santiago. Destacó también la asistencia de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García.

Con esta procesión, la Semana Santa entra ya en su recta final. Mañana, Domingo de Pascua, tendrá lugar la procesión del Cristo Resucitado, organizada por la Cofradía Franciscana da Vera Cruz, que partirá a las 10.30 horas desde la iglesia de San Francisco y recorrerá algunas de las plazas y calles más emblemáticas del casco histórico, incluyendo el Obradoiro, Praterías o la Quintana, donde se escenificará la Resurrección, a la que asistirá el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto.

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Aunque aún quedará el próximo domingo el traslado del Cristo de la Paciencia a Conxo, la ciudad comienza ya a cerrar estos días de tradición, fe y encuentro. Santiago recupera poco a poco su pulso habitual, pero lo hace con ese poso que dejan las grandes celebraciones: el eco de la música, el olor a incienso y la sensación de haber compartido algo que va más allá del tiempo.