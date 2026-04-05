Los actos incívicos vuelven a encender el debate sobre el turismo en Santiago: "Casi atropella a mi hijo"

La Semana Santa marca el inicio de la temporada alta turística en Compostela. La mayor presencia de visitantes se ha hecho notar durante estos días festivos, muchos de ellos llegados a través del Camino de Santiago. Pero con el auge turístico llegan también los comportamientos incívicos de unos pocos, que en los últimos días han vuelto a encender el debate sobre la convivencia entre vecinos y viajeros en la calle y en las redes sociales.

"Me arreó un guantazo desde la bici y se dio a la fuga"

Por esta última vía se ha dado a conocer la historia de Riccardo, un compostelano que ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional tras un desagradable episodio sufrido en la Rúa de San Pedro. Según relató en su cuenta de Instagram, "increpamos mi pareja y yo a un grupo de unos 10 peregrinos por bajar en bicicleta en dirección contraria a gran velocidad", un hábito relativamente frecuente entre aquellos que optan por hacer el Camino sobre dos ruedas y que ha sido afeado por los vecinos en numerosas ocasiones.

Captura de pantalla de la publicación en la que el afectado denuncia los hechos / Cedida

"Uno de ellos casi atropella a mi hijo de 3 años", continúa explicando Riccardo, "y al recriminarlo, me arreó un guantazo desde la bici y se dio a la fuga". El agredido cuenta también que "ya fui al hospital mareado, con dolor de cabeza y mandíbula e interpuse denuncia". En la misma publicación expresa que "a ver si las cámaras del concello logran identificarlo". Su historia se ha hecho viral y ha denunciado el suceso también en los medios de comunicación. En conversación con este diario indica que no alberga muchas esperanzas de que el presunto agresor sea cazado.

Otro pícnic en el Obradoiro

Es el hecho más grave conocido en las últimas horas, pero no el único que ha dado que hablar en la ciudad. El pasado viernes también fue muy comentada la imagen de un nuevo pícnic en la Praza do Obradoiro, con hornillo incluido para calentar la comida.

No es la primera vez que los vecinos denuncian actos de esta naturaleza. Las quejas por conductas incívicas asociadas al turismo y de algunos grupos de peregrinos se han repetido en los últimos veranos, sobre todo en el casco histórico y en la entrada del Camino Francés por San Pedro. Vecinos de esa zona vienen denunciando en los últimos años que algunos caminantes y ciclistas acceden en grupos ruidosos, profiriendo cánticos, con música, o bajando en bicicleta en dirección contraria y a gran velocidad, entre otros comportamientos censurables.

Nueva ordenanza de convivencia

A raíz de esas protestas, el Concello activó un código de buenas prácticas, desplegó informadores en las calles durante parte del verano pasado y anunció más vigilancia y sanciones, además de estar trabajando en una nueva ordenanza de convivencia para acotar estas situaciones de manera más concreta.

Cuando Raxoi puso en marcha los trabajos para desarrollarla, la portavoz del gobierno, Míriam Louzao, declaró que "a mellor fórmula para garantir o respecto polo espazo público e a preservación da convivencia" son la educación y la concienciación, pero hay situaciones que no están recogidas en las ordenanzas actuales porque "son de hai bastantes anos e a situación na cidade cambiou".