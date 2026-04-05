Case 35.000 visitantes á mostra de Asorey no Museo Gaiás

Este domingo é o último día no que se pode visitar a exposición, de 10 a 14 e de 16 a 20 horas

Unha das figuras que acolle a exposición coa obra de Asorey no Museo Gaiás / Antonio Hernández

A exposición Francisco Asorey, unha recuperación necesaria pecha as súas portas este domingo no Museo Centro Gaiás logo de ter recibido preto de 35.000 visitas. Inaugurada a finais do pasado mes de outubro, a mostra é a máis completa das realizadas ata o momento sobre a traxectoria do artista cambadés, figura fundamental na renovación da arte escultórica galega e española no século XX.

As reservas para as visitas comentadas á exposición desta semana están esgotadas, pero aínda é posible achegarse á Cidade da Cultura en horario de 10 a 20 horas para contemplar obras tan emblemáticas como O Tesouro, o Cristo de Moià ou o San Francisco que lle valera a Primeira Medalla na Exposición Nacional de Belas Artes de 1926.

Comisariada por Miguel Fernández-Cid e coordinada pola neta do escultor, Carmen Asorey, a mostra reúne máis dun cento de pezas procedentes de museos, centros culturais e relixiosos, entre eles, o Museo Reina Sofía, o Museo de Pontevedra, o Museo Provincial de Lugo ou o Museo de Belas Artes da Coruña.

Noticias relacionadas y más

Esculturas, fotografías, escaiolas, debuxos, audiovisuais, documentos da época e ferramentas de traballo compoñen a mostra sobre a obra pública e a singular iconografía de Francisco Asorey que lle valeu o recoñecemento como «escultor nacional de Galicia».

  1. El histórico bar de Santiago donde los estudiantes aún beben por 70 céntimos: 'A la gente le gusta que haya algo que resista
  2. Los efectos del cierre de Lavacolla: 'La incógnita no es si habrá impacto, sino la magnitud del mismo
  3. Santiago encara el final de la Semana Santa con la procesión de los Hermanos
  4. Crónica social compostelana | VII Festa Gastronómica da Cabra en el lugar de O Eixo
  5. El misterio que emerge del mar: la playa gallega en la que los buzos del capitán Nemo reaparecen cuando baja la marea
  6. Los centros socioculturales de Santiago retoman la normalidad tras meses de incertidumbre
  7. Santiago encara el final de la Semana Santa con la procesión de los Hermanos
  8. La Xunta de Galicia finalizará en abril la restauración del retablo mayor de San Fins de Sales, en Vedra

Caos en autovía AG-56: un accidente deja una persona herida y complica los accesos a Santiago

Caos en autovía AG-56: un accidente deja una persona herida y complica los accesos a Santiago

80 microempresarios diseñan su negocio: "Santiago tiene una ubicación privilegiada"

Curtocircuíto arranca unha semana dedicada á formación

Curtocircuíto arranca unha semana dedicada á formación

Santiago deja atrás el divorcio conflictivo: siete de cada diez rupturas se resuelven de forma consensuada

Santiago deja atrás el divorcio conflictivo: siete de cada diez rupturas se resuelven de forma consensuada

Aena desmiente al Clúster y su plan para Peinador y Lavacolla: Vigo tiene solo 5 puntos menos de viajes de ocio que Santiago

Aena desmiente al Clúster y su plan para Peinador y Lavacolla: Vigo tiene solo 5 puntos menos de viajes de ocio que Santiago

Los actos incívicos vuelven a encender el debate sobre el turismo en Santiago: "Casi atropella a mi hijo"

Los actos incívicos vuelven a encender el debate sobre el turismo en Santiago: "Casi atropella a mi hijo"

Santiago vive la Pascua con la procesión del Cristo Resucitado y el encuentro en la Quintana

Santiago vive la Pascua con la procesión del Cristo Resucitado y el encuentro en la Quintana

Axenda cultural: clausura do festival De Lugares e Órganos e o jazz de Sumrrá

Axenda cultural: clausura do festival De Lugares e Órganos e o jazz de Sumrrá
Tracking Pixel Contents