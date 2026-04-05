De Santiago a ser pionera en Arco

Chus Villar (Friol, 1977) se ha convertido en una de las mujeres más importantes dentro de la escena del arte contemporáneo en Galicia. Después de dirigir Trinta, referente en Santiago gracias a su dueña, la pionera Asunta Rodríguez (de la generación previa), Villar abrió en 2017 su propio espacio, Nordés, trasladado hace dos años a A Coruña. A la reciente feria de Arco, acudieron 95.000 personas alrededor de 211 galerías de 30 países. De Galicia, como pasó en 2025, solo acudió la galería Nordés.

«El balance de esta edición, afortunadamente, es positivo. Esta fue la séptima edición de la galería, desde la primera vez en la que fue seleccionada en la sección Opening en 2020. La perspectiva no ha variado por haber cambiado el espacio a A Coruña», señala en charla con EL CORREO.

Nordés ha presentado en Arco 2026 obra de cuatro artistas de Galicia: Pablo Barreiro, Rosendo Cid, Ánxel Huete y Julia Huete, y además de almas creadoras que Chus Villar mima igual: Narelle Jubelin, Miguel Marina, Patrick Michael Fitzgerald, Blanca Gracia y Anna Turbau. Especial mención merece Turbau, fotógrafa catalana fallecida en 2025 que trabajó en Santiago de 1975 a 1979 con imágenes tremendas de la cara cruda del tardofranquismo.

«Anna regresó constantemente a Galicia porque aquí es donde fue más conocida y reconocida... donde hizo la mayoría de su trabajo fotográfico y adonde la vida la volvía a traer una y otra vez. Incluso a la que es la primera galería de su obra, Nordés», aclara Chus con un leve punto de orgullo.

Asegura que la fotografía no tiene la visibilidad necesaria

«En los últimos tiempos parece que en Galicia existe una presencia destacada de la fotografía pero la realidad es que, en general, no vive sus mejores años a nivel de visibilidad, al menos en las ferias de arte contemporáneo. Esto ocurre a veces en épocas de crisis: el mercado se centra en propuestas consideradas más conservadoras en cuanto al medio utilizado, lo que suele traducirse en un aumento de la presencia de la pintura», dice tras comentarle por la reciente apertura en Compostela de sendas exposiciones impulsadas por La Fábrica sobre dos grandes de la foto, cada quien con su propia mirada: Colita (Auditorio de Galicia) y Chema Madoz (Afundación; Rúa do Vilar, 19).

«Busco trabajar con artistas con quienes me siento representada, que me emocionan especialmente, más allá de la técnica usada y coincide que ahora la fotografía tiene más peso en mi programación, sobre todo desde que trabajo con el legado de Anna Turbau, que ya llevé a Arco en 2025, donde pudo verse por primera vez en la feria,y este año de nuevo».

Chus Villar con Dani Soler (hijo de Anna Turbau), en la feria Arco 2026 / Cedida

Ua edición diferente de Arco

La edición de Arco de este 2026 no fue una entrega cualquiera. Esa multitudinaria cita anual llegó tras el cierre temporal de muchas galerías como medida de presión al Gobierno para pedirle que rebaje el IVA del 21 % que soporta el sector, a diferencia de uno menor de otros países europeos.

«El ambiente de Arco no ha cambiado este año pero es cierto que la problemática del IVA que nos afecta a galerías -y por lo tanto a artistas-, sí se hizo notar mucho más que en los años anteriores. Ahora mismo somos el único país europeo que no tiene un IVA cultural para el arte reducido y esto es motivo de sorpresa y queja por parte de los coleccionistas, que no entienden la situación... dejándonos en clara desventaja frente a las galerías extranjeras».

Ambiente en Santiago y A Coruña

Al ser galerista con experiencia en dos ciudades, Compostela y la ciudad herculina (Rúa Ramón de la Sagra, 3), acepta compararlas. «El ambiente del arte contemporáneo en Santiago y A Coruña no difiere demasiado. Formamos parte de un mismo contexto muy cercano. La diferencia está en las grandes capitales. Sí es cierto que cada ciudad tiene su carácter propio y en este sentido ambas son bastante diferentes, pero creo que debemos disfrutar y apoyar lo mejor de cada lugar y parte de su identidad la generan las propuestas culturales que acogen».

Y al repreguntarle, ahonda. «Santiago es más turística y Coruña más empresarial. El ritmo es diferente y el carácter de la gente, en general, también: el de Santiago es más heterogéneo porque quienes lo habitamos en gran parte provenimos de diferentes lugares; Santiago además siempre fue más cultural pero este tipo de actividad o su calidad fluctúa en todas partes por épocas y en los últimos años, ambas ciudades se van acercando en cuanto a arte contemporáneo se refiere, al igual que Pontevedra se ha puesto en el mapa de modo significativo con el actual equipo que gestiona el Museo».

Al preguntarle de qué rincón compostelano le gustaría hacer una expsosición y con quien, se moja: «Del Parque de Bonaval, para mí el más bonito del mundo. Las artistas relacionadas con este lugar serían Narelle Jubelin y Anna Turbau, dos grandes que ya hicieron obra que lo incluía desde diferentes perspectivas».

En la actualidad, Nordés expone obra pictórica de piezas de Juan López, realizada en los últimos cinco años. «Son obras de un formato mínimo, que requieren de acercamiento para apreciarlas en detalle y descubrir que en realidad son inmensas», matiza.