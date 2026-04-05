Crónica social compostelana | VII Festa Gastronómica da Cabra en el lugar de O Eixo
Nueva sesión del programa ‘Aula troyana’
En coincidencia con el Domingo de Ramos, unas 300 personas no dudaron en desplazarse hasta el lugar de O Eixo para disfrutar de la VII Festa Gastronómica da Cabra.
Allí, los numerosos asistentes pudieron degustar un menú compuesto por empanada, pulpo con cachelos, vino, refresco, postre, café y, por supuesto, el plato estrella del evento organizado por la Asociación de Festexos O Eixo, cabra con patatas amarillas.
Asimismo, algunos de los comensales, con su ticket del menú, pudieron ganar uno de los más de 100 premios que sortearon los organizadores, quienes también agasajaron tanto al hombre como a la mujer de mayor edad, además de entregar un detalle a los más pequeños.
La fiesta dio inicio pasadas las 13.00 horas con una sesión vermú que contó con la actuación de la solista Laura Ocampos y se prolongó hasta las tres de la madrugada del pasado lunes gracias a las actuaciones, entre otros, de Antonio Barros, la orquesta Marbella y la disco móvil Chocolate.
Por cierto, la VIII edición de la Festa Gastronómica da Cabra, que se celebrará el Domingo de Ramos del próximo año, avanzan los organizadores a EL CORREO GALLEGO, contará con la actuación de la orquesta Panorama, así que vayan haciendo hueco para ese día.
Nueva sesión del programa ‘Aula troyana’
El Museo Casa de la Troya celebró, hace unos días, una nueva sesión de su programa Aula troyana. En ella, el guitarrero manchego Vicente Carrillo impartió una charla sobre el oficio de hacer instrumentos musicales de pulso y púa.
El galardonado luthier, Premio Nacional de Artesanía, fue presentado por el director del inmueble romántico, Benigno Amor, en una sesión que tuvo lugar en el Museo das Peregrinacións y a la que asistieron guitarristas locales y troyanos como Carlos García Pelayo, Vicente Manso, Manuel Amenedo o Arturo Juiz.
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