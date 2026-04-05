Santiago vive la Pascua con la procesión del Cristo Resucitado y el encuentro en la Quintana

Santiago vive este Domingo de Pascua una de sus jornadas más luminosas, tanto en lo meteorológico como en lo simbólico, con la celebración de la procesión del Cristo Resucitado, que pone el broche a la Semana Santa compostelana. Desde la iglesia de San Francisco ha partido la comitiva organizada por la Cofradía Franciscana da Vera Cruz, recorriendo algunas de las rúas y plazas más emblemáticas del casco histórico en un ambiente marcado por la solemnidad y la alegría propia de la celebración de la Resurrección.

El buen tiempo acompaña desde primera hora de la mañana, favoreciendo la presencia de numerosos fieles, visitantes y peregrinos que, tras días de camino, han culminado su llegada a la ciudad coincidiendo con esta fecha señalada. Muchos de ellos se han querido sumar al paso de la procesión o aguardaban en distintos puntos del recorrido, convirtiendo el centro histórico en un espacio de encuentro entre la tradición compostelana y la experiencia del Camino de Santiago.

Uno de los momentos más destacados se vive en la plaza de la Quintana, donde tiene lugar la escenificación del encuentro del Cristo Resucitado con la Virgen María, un acto cargado de simbolismo que congrega a numerosos asistentes. La representación, acompañada por la música de la sección musical de la Vera Cruz y de la Agrupación Musical Virgen del Carmen de Ferrol, aporta un tono solemne y festivo que subraya el significado de la jornada.

Tras este acto, el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, ha iniciado la misa estacional solemne de Pascua en la Catedral, una celebración que incluye procesión interior, la participación de chirimías y el tradicional vuelo del botafumeiro. La Escolanía Ángeles de Compostela pone el acompañamiento musical a una ceremonia que ha reunido a numerosos fieles en el templo catedralicio.

Con esta procesión, Santiago encara el final de sus celebraciones procesionales de Semana Santa, a la espera únicamente del tradicional traslado del Cristo de Conxo el próximo domingo. Mientras tanto, la ciudad comienza a percibir también el retorno de muchos visitantes tras el puente festivo, cerrando unos días de intensa actividad religiosa, cultural y turística en la capital gallega.