80 microempresarios diseñan su negocio: "Santiago tiene una ubicación privilegiada"

En un modelo económico como el nuestro, en el que todavía hay un notable margen de mejora con respecto a la cultura emprendedora y en el que, para aquellos que tienen iniciativa empresarial, no siempre les es fácil poder canalizar toda esa energía hasta materializarla en una empresa, el asesoramiento y acompañamiento por parte de expertos que les guíen en ese camino puede convertirse en la pieza clave que decante la balanza hacia el éxito o el fracaso.

De ahí la importancia de apuestas como la del programa Provincia emprendedora, impulsado por la Deputación da Coruña y la Cámara de Comercio de Santiago, con el objetivo de contribuir a fomentar el emprendimiento como una vía para la creación de empleo estable y de calidad, pero también para la generación de riqueza y el desarrollo socioeconómico en la comarca compostelana.

Con apenas un año de andadura, el proyecto ha prestado ya su apoyo a un total de 78 emprendedores, 42 de Santiago y el resto de la demarcación cameral, a través de un convenio entre ambas entidades que busca impulsar el tejido empresarial, y que cuenta con un presupuesto de 69.375 euros, de los que la administración provincial aporta el 80%.

Diputación y cámara presentarán los resultados del programa a finales de abril, en un evento en el que se premiarán dos de los proyectos presentados, así como otros dos ya incorporados al mercado. Para ello, se someterán a una evaluación en la que se tendrán en cuenta aspectos como las sesiones de asesoramiento recibidas dentro de esta iniciativa, el grado de maduración técnica de su propuesta o el nivel de testeo en el mercado y la innovación de la misma, además de su ajuste a las necesidades del público objetivo de ese negocio.

En palabras de Ángel González Nogueira, se trata de «apoyar microiniciativas empresariales, casi siempre dentro del sector servicios, porque normalmente los proyectos más grandes ya cuentan con un socio capitalista o encuentran respaldo por otro lado».

Responsable del Área de Creación de Empresas y Proyectos Europeos de la Cámara de Comercio de Santiago, explica en conversación con EL CORREO GALLEGO que la idea es «construir un camino juntos, ya que lo que hacemos es una labor de acompañamiento que no tiene limitación de sesiones, no como sucede en otros programas». Y es algo que considera muy importante porque «hay proyectos con los que son suficientes tres horas de acompañamiento, pero otros necesitan muchas más, depende de la complejidad».

Tres ejes fundamentales en el programa

Todo ello dentro de un programa que pivota en torno a tres ejes fundamentales: «La asistencia y el acompañamiento a proyectos emprendedores y líneas de negocio nuevas centradas en el emprendimiento, el fomento del espíritu emprendedor en el ámbito educativo y el apoyo en la búsqueda de financiación», según indica.

Interrogado sobre las fortalezas y debilidades de Compostela para estos emprendedores, Ángel González subraya que «Santiago tiene una ubicación privilegiada, está muy bien conectada a nivel de Galicia y tiene un muy buen ecosistema para quienes quieren prestar servicio a las administraciones». Destaca asimismo su «enorme potencial de colaboración entre microiniciativas» y, relacionado con esto pero en el capítulo de asignaturas pendientes, admite que aún «falta desarollar la cultura colaborativa».

Medio centenar de charlas para que vinculen iniciativa y emprendimiento

Más de 800 alumnos de FP, ESO y Bachillerato de centros de la demarcación de la Cámara de Comercio de Santiago han participado ya en las 52 sesiones realizadas hasta la fecha, dentro de un ámbito educativo en el que el programa Provincia emprendedora pretende fomentar el espíritu emprendedor.

Según apunta Ángel González, «para que les resulte más atractivo, lo que hacemos es vincular emprendimiento e iniciativa y, a partir de ahí, mostrarles los ingredientes esenciales para el desarrollo de un negocio, haciendo mucho hincapié en que es imprescindible que alguien necesite lo que vas a ofrecer porque, de lo contrario, no se puede desarrollar un negocio, pero tampoco una asociación o una comisión de fiestas».

El responsable del Área de Empresas y Proyectos Europeos de la Cámara de Comercio de Santiago incide en que de lo que se trata es de estimularles para «que aprendan a hacer preguntas», y señala que en las charlas llevadas a cabo hasta la fecha los alumnos se han mostrado «interactivos», además de ser «muchos los centros que están solicitando las sesiones para el próximo curso».

Con respecto al trabajo que están desarrollando con microemprendedores de la comarca, recalca que «no a todo el mundo que llega se le dice que monte una empresa», y que también se les invita de alguna manera a crear el negocio «en un ámbito de actividad que domine, no basta con ver una oportunidad si no se tiene ni idea porque lo más posible es que, si aparecen obstáculos por el camino, acabe abandonando».

También incide en la necesidad, en muchos casos, de hacer una labor de bajar el proyecto a la realidad, de «ver los números, dónde están los posibles clientes, que son imprescindibles, y por eso nosotros les animamos a hacer un test de mercado, a probar en un entorno controlado de qué manera funciona su producto o su servicio», ya que, como señala, «el papel lo soporta todo, pero la realidad del mercado a veces es otra».