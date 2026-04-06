Caos en autovía AG-56: un accidente deja una persona herida y complica los accesos a Santiago

Lunes caótico en la autovía Santiago-Brión. Un accidente ocurrido poco después de las 07:30 horas a la altura de Laraño en sentido Santiago, ha dejado una persona herida y complica a estas horas los accesos a la capital de Galicia con colas que, tal y como explica un conductor afectado, "llegan hasta Bertamiráns".

Fuentes consultadas del 112 Galicia confirman a EL CORREO GALLEGO que en este siniestro -que está provocando largas retenciones- se han visto involucrados dos turismos que circulaban en dirección entrada a Santiago y que, por motivos que aún se desconocen, estos han colisionado entre sí.

Imagen de los vehículos involucrados en el accidente de este lunes en la AG-56 a la altura de Laraño / El Correo Gallego

Estas mismas fuentes explican que ha sido uno de los conductores implicados el que ha dado aviso a emergencias, alertando de que la persona que viajaba en el otro coche necesitaba asistencia sanitaria.

Con esta información, desde Axega han dado aviso tanto a la Guardia Civil como a Protección Civil y Urxencias Sanitarias, así como a los Bomberos de Santiago, los cuales confirman a este diario que "todavía estamos trabajando en el lugar".

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