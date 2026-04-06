Caos en autovía AG-56: un accidente deja una persona herida y complica los accesos a Santiago
En el siniestro se han visto involucrados dos turismos que han colisionado entre sí
Conductores atrapados hablan de largas colas que llegan hasta Bertamiráns
Lunes caótico en la autovía Santiago-Brión. Un accidente ocurrido poco después de las 07:30 horas a la altura de Laraño en sentido Santiago, ha dejado una persona herida y complica a estas horas los accesos a la capital de Galicia con colas que, tal y como explica un conductor afectado, "llegan hasta Bertamiráns".
Fuentes consultadas del 112 Galicia confirman a EL CORREO GALLEGO que en este siniestro -que está provocando largas retenciones- se han visto involucrados dos turismos que circulaban en dirección entrada a Santiago y que, por motivos que aún se desconocen, estos han colisionado entre sí.
Estas mismas fuentes explican que ha sido uno de los conductores implicados el que ha dado aviso a emergencias, alertando de que la persona que viajaba en el otro coche necesitaba asistencia sanitaria.
Con esta información, desde Axega han dado aviso tanto a la Guardia Civil como a Protección Civil y Urxencias Sanitarias, así como a los Bomberos de Santiago, los cuales confirman a este diario que "todavía estamos trabajando en el lugar".
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