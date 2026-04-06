Arranca en la USC la Semana da Visibilidade Trans con charlas, cine y espacios de debate
El programa, organizado por la asociación de estudiantes Atréve-T, se desarrolla hasta el jueves en distintos espacios del campus
La asociación de estudiantes Atréve-T organiza, entre este lunes 6 de abril y el jueves 9, la Semana da Visibilidade Trans en la USC, que contará con una serie de actividades financiadas por la Vicerrectoría de Cultura en distintos lugares del campus de Santiago.
La jornada comienza con una charla en Filoloxía sobre 'linguaxe neutra', a cargo del lingüista Helio Miramontes, a las 16.30 horas en el Salón de Grados. Mañana habrá otra en Psicoloxía bajo el título Saúde mental e diversidade de xénero, con la psicóloga y sexóloga Penélope Alonso Vázquez (17.30 horas).
El miércoles habrá un cinefórum con la proyección de la película I Saw the TV Glow, además de mesas informativas en Ciencias da Educación (Campus Sur) y Filoloxía. Como cierre, el jueves tendrá lugar una mesa redonda con relatos en primera persona en la Facultad de Ciencias Políticas, a partir de las 17.00 horas.
Una asociación que busca construir "unha universidade máis inclusiva"
La asociación Atréve-T, impulsora del evento, se constituyó el pasado mes de noviembre con el objetivo de “acompañar, apoiar e defender” los derechos de las personas trans dentro de la USC. Según explican desde el colectivo, su propósito es contribuir a construir “unha universidade máis segura, inclusiva e coherente cos valores que promove”.
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