MÚSICA
Concierto especial en Santiago de Catro Quince con la actriz Nuria Lestegás
El grupo compostelano Catroquince se alía con la actriz Nuria Lestegás para ofrecer en Santiago un concierto especial el domingo 19 de abril en la Igrexa San Paio de Antealtares (Vía Sacra 4) basado en interpretar Las Sonatas do Rosario, de Heinrich Ignaz Franz Biber, obra considerada una de las joyas de la música barroca.
Actriz colaboradora
Catroquince son un grupo compostelano formado por Roberto Santamarina Fernández (violín), Alejandra Escolante Mujico (órgano y espineta) y Tin Novio López violoncello, que ahora se unen a Nuria Lestegás, actriz de Xove (Lugo) conocida por su trabajo en "O corno", película dirigida Jaione Camborda, cineasta donostiarra afincada en Compostela.
"É un concerto novidoso, pois será a primeira vez que se interpreten as Sonatas do Rosario de F.H. Biber dramatizadas en Compostela, e será ca actriz Nuria Lestegás", señalan el trío de integrantes de Catroquince.
Las entradas son gratuitas pero hay la opción de hacer un donativo de un mínimo de 6 euros para apoyar al grupo protagonista, promotor a su vez de esta idea.
Propuesta novedosa
Catroquince y Nuria Lestegás van a ofrecer en este concierto una dramaturgia que va más allá del mero recital de música clásica: "Un formato novidoso que integra música e acción dramática sen distraccións visuais, centrando o poder na palabra e no son", añaden.
En esta cita van a emplear la Scordatura, una técnica especial en los instrumentos de cuerda como el violín. "É unha técnica na cal o violín se afina dun xeito distinto ao habitual, co fin de producir acordes e unha cor sonora imposibles coa afinación convencional. O que fai únicas estas sonatas é que cada unha delas precisa unha Scordatura distinta. Así, as cordas presentan afinacións tan extremas que o intérprete debe deixar de «oír cos ollos» e confiar cegamente na coreografía dos seus dedos"
