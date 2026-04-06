Do 6 ao 10 de abril
Curtocircuíto arranca unha semana dedicada á formación
Celebra unha nova edición de Curtocircuíto Campus, con actividades dirixidas aos máis novos
O Festival Internacional de Cinema Curtocircuíto volverá celebrarse en verán na súa edición de 2026, que terá lugar entre o 30 de xuño e o 5 de xullo en Santiago. Como antesala da semana oficial, o festival acollerá unha nova edición de Curtocircuíto Campus, a súa liña dedicada á formación, á alfabetización audiovisual e á creación de novos públicos, que se desenvolverá dende o luns 6 ata o venres 10 de abril en sesións matinais no Teatro Principal e no Auditorio de Galicia así como nas Facultades de Ciencias da Comunicación e de Ciencias da Educación.
Esta proposta reúne cada ano preto de dous mil estudantes arredor dunha programación que combina proxeccións, encontros e actividades pedagóxicas. Desde a organización sinalan que Curtocircuíto Campus «consolídase como un dos piares fundamentais do festival, estruturando a súa oferta en diferentes seccións dirixidas a públicos diversos», entre as que destacan Criaturas, orientada ao público infantil, e Teenage Riot, centrada na audiencia adolescente e xuvenil. Na presente edición, adiántanse algúns dos títulos que formarán parte destas seccións.
