Nuevo corte de tráfico en Santiago: una céntrica calle del Ensanche estará cerrada esta semana

Una céntrica calle del Ensanche compostelano permanecerá cortada al tráfico en la noche de este miércoles 8 de abril y en la madrugada del jueves 9.

En un aviso colgado en la página web del Concello de Santiago, indican que en dicha vía estará restringida la circulación desde las 23.15 horas del miércoles hasta las 1:15 horas del jueves debido a la reparación de pozos de registro por parte de Viaqua.

En concreto, hablamos de la rúa da República Arxentina, que permanecerá cerrada en el tramo comprendido entre Fernando III y San Pedro Mezonzo.

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Por otro lado, en la madrugada del propio jueves, de 1.00 a 3.00 horas, el corte también afectará a la plaza de Puente Castro, en concreto al carril que une Doutor Teixeiro y Xeneral Pardiñas.