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Registrado un temblor de magnitud 1,7 con epicentro en Santiago

El temblor tuvo lugar en torno a las 6.42 horas de esta mañana, a una profundidad de 18 kilómetros

Registrado un temblor de magnitud 1,7 con epicentro en Santiago

Registrado un temblor de magnitud 1,7 con epicentro en Santiago / IGN

El Correo Gallego

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este lunes un leve terremoto, de magnitud 1,7 mbLg, con epicentro en Santiago.

Según recoge el IGN, el temblor tuvo lugar en torno a las 6.42 horas de esta mañana, a una profundidad de 18 kilómetros y con epicentro en la capital gallega. El registro señala que duró poco más de medio minuto.

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