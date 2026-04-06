Santiago alcanza su récord de temperatura en lo que va de año: 27,6 grados

Lunes de Pascua y de calor en Santiago. La capital gallega alcanzó a primera hora de esta tarde la temperatura máxima en lo que va de año. Según datos recogidos por el Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC, a las 16.10 horas los termómetros marcaron 27,6 grados, superando el anterior registro, los 24,7 grados a los que se llegó el pasado 19 de marzo.

Las altas temperaturas durante la primera parte de la jornada dejaron las estampas habituales en estos casos: terrazas a rebosar, muchos compostelanos aprovechando para pasear o para tomar el sol en los parques y peregrinos completando el último tramo del Camino con más esfuerzo del que cabría esperar.

Vuelve la lluvia

Este pico máximo se produce justo antes de que la lluvia vuelva a hacer acto de presencia. Las nubes ya empezaron a imponerse a medida que avanzaba la tarde y esta noche se esperan los primeros chubascos, tanto en Santiago como en buena parte de Galicia. Según el pronóstico de Aemet, la lluvia podría venir en forma de tormentas en las últimas horas de la jornada, más probables en el oeste de Galicia.

El martes la comunidad quedará bajo la influencia de las bajas presiones al oeste, con líneas de inestabilidad entrando a lo largo del día. Esto se traduce en cielos nubosos con chubascos generalizados en Galicia. Además, Aemet no descarta que vengan acompañados de aparato eléctrico, afectando especialmente a las zonas del interior de A Coruña y Pontevedra y a la parte occidental de Ourense. Alerta, asimismo, de la posibilidad de rachas de viento del sur muy fuertes en zonas de montaña de Ourense y Lugo.

Cielos despejados el jueves

La lluvia en Galicia seguirá de forma irregular el miércoles y ya el jueves la comunidad recuperará la influencia de las altas presiones situadas en las Azores, lo que permitirá que pueda brillar el sol. La estabilidad no durará mucho, ya que Meteogalicia prevé que la lluvia vuelva durante el fin de semana.