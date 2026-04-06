Santiago deja atrás el divorcio conflictivo: siete de cada diez rupturas se resuelven de forma consensuada

Santiago consolida en 2025 un cambio de tendencia cada vez más evidente en los procesos de ruptura matrimonial: la pérdida de peso de los procedimientos más conflictivos y el avance sostenido de las soluciones pactadas entre las partes. Los últimos datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial permiten observar con claridad esta evolución, tanto en la comparación interanual como en la perspectiva de la última década. Uno de los indicadores más significativos de este cambio es la caída de los divorcios no consensuados, tradicionalmente asociados a mayores niveles de litigiosidad y a procesos judiciales más prolongados.

En 2025 se registraron en Santiago un total de 83 procedimientos de este tipo, lo que supone un descenso del 17 % respecto a los 100 contabilizados en 2024. Sin embargo, el dato adquiere mayor relevancia al situarlo en el contexto de los últimos diez años: en 2015 se alcanzaban los 138 divorcios contenciosos, de modo que la reducción acumulada se aproxima al 40 %. Esta evolución no solo refleja una menor conflictividad, sino también un cambio en la forma en que las parejas afrontan la ruptura, con una mayor inclinación hacia fórmulas menos judicializadas.

En paralelo, los divorcios consensuados se mantienen como la vía predominante en los juzgados santiagueses. Durante 2025 se contabilizaron 189 procedimientos de mutuo acuerdo, lo que supone un incremento del 10,5 % respecto al año anterior, cuando se registraron 171. Aunque la cifra todavía se sitúa por debajo de los niveles alcanzados en 2015 (217 casos), el dato confirma la consolidación de este tipo de procesos como la opción mayoritaria. De hecho, en la actualidad, aproximadamente siete de cada diez divorcios en Santiago se resuelven de forma consensuada, una proporción que evidencia la creciente relevancia del acuerdo como mecanismo para gestionar la ruptura.

Este desplazamiento hacia fórmulas pactadas no solo reduce la carga emocional y económica de los procedimientos, sino que también tiene un impacto directo en la actividad judicial, al disminuir la necesidad de vistas, recursos y actuaciones prolongadas. En este sentido, los datos sugieren una progresiva transformación del sistema hacia modelos más ágiles y menos conflictivos, en los que el entendimiento entre las partes adquiere un papel central.

Modificaciones de medidas, la misma tendencia

La misma tendencia se observa en los procedimientos posteriores a la ruptura, especialmente en las modificaciones de medidas. Este tipo de demandas, que suelen referirse a cambios en cuestiones como la custodia de los hijos, el régimen de visitas o las pensiones, muestran una evolución especialmente significativa en su vertiente no consensuada. En 2025 se registraron en Santiago 66 modificaciones de medidas contenciosas, frente a las 100 del año anterior, lo que representa un descenso del 34 % en apenas un ejercicio. Si se compara con 2015, cuando se contabilizaron 96, la reducción también resulta notable.

Por el contrario, las modificaciones de medidas consensuadas presentan una evolución mucho más estable. En 2025 se registraron 31 procedimientos de este tipo, una cifra prácticamente idéntica a la de 2015 y ligeramente superior a la de 2024. Esta estabilidad refuerza la idea de que, incluso cuando surgen discrepancias tras la sentencia, existe una mayor predisposición a resolverlas mediante acuerdos, evitando así la reapertura de conflictos en sede judicial.

Divorcio vs. separación consensuada

En cuanto a las separaciones, su peso dentro del conjunto de rupturas continúa siendo residual. En 2025 se registraron en Santiago únicamente siete separaciones consensuadas, en cifras muy similares a las de los años anteriores. Este dato confirma la consolidación del divorcio como la principal vía jurídica para formalizar la ruptura, en detrimento de una figura que ha ido perdiendo relevancia con el paso del tiempo.

El comportamiento observado en el ámbito santiagués se enmarca, además, en una tendencia más amplia a nivel autonómico. En Galicia, el número total de demandas de ruptura matrimonial descendió un 13,2 % en 2025, pasando de 5.269 a 4.573, según los datos del CGPJ. Al igual que en Santiago, los divorcios no consensuados fueron los que experimentaron una caída más acusada, con un descenso del 29,1 %, mientras que los consensuados se mantuvieron prácticamente estables, con una ligera reducción del 1,4 %.

Esta evolución se refleja también en otros tipos de procedimientos. Las separaciones, tanto consensuadas como no consensuadas, registraron descensos interanuales, mientras que las nulidades matrimoniales se mantuvieron sin variación. En el ámbito de las modificaciones de medidas, Galicia también experimentó una caída significativa en los procedimientos no consensuados, que descendieron un 27,5 %, frente al incremento del 20,8 % en las modificaciones consensuadas.

Además, la tasa de demandas de ruptura en la comunidad se situó en 168,5 por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media estatal, lo que apunta a una menor presión judicial relativa en este ámbito. Este dato refuerza la idea de un contexto general de reducción de la litigiosidad, en el que Galicia, y en particular Santiago, muestran una evolución coherente.

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En conjunto, el análisis de los datos permite identificar un cambio progresivo pero sostenido en el modelo de ruptura matrimonial. La disminución de los procedimientos contenciosos, el predominio de las soluciones consensuadas y la reducción de los conflictos posteriores a la sentencia configuran un escenario en el que la negociación y el acuerdo adquieren un papel cada vez más relevante. Santiago se sitúa así en línea con una tendencia de fondo que apunta hacia una justicia menos confrontativa y más orientada a la resolución pactada de los conflictos familiares.