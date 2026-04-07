Más de 190.000 consultas externas realizadas en Santiago por HM Hospitales

Un total de 190.211 consultas externas fueron realizadas durante el año pasado en los dos centros hospitalarios que el grupo HM Hospitales tiene en Santiago, mientras que los estudios radiológicos llevados a cabo en HM La Rosaleda y HM La Esperanza ascendieron a 100.322, siendo 35.394 las urgencias atendidas. Además, se llevaron a cabo 7.562 cirugías y 678.726 estudios de laboratorio, con una estancia media de ingreso hospitalario de 2,10 días, siendo 5.862 las altas registradas.

Balance de actividad asistencial que para HM Hospitales ratifica la confianza de los pacientes en sus dos centros en Compostela, a los que en Galicia suma otros dos hospitales y tres policlínicos, siendo la cifra total de consultas externas de 373.00, con 105.00 urgencias atendidas y más de 20.000 cirugías practicadas en la comunidad a lo largo de 2025. Las altas hospitalarias se elevaron a 16.609, con 1,5 millones de estudios de laboratorio y 236.000 radiológicos.

Cifras a nivel estatal

HM Hospitales cerró el último ejercicio con más de 4,6 millones de consultas externas en el conjunto de España, con un modelo sanitario que según el grupo evoluciona hacia una atención cada vez más especializada, coordinada y orientada a resultados, además de experimentar un incremento de actividad asistencial y una mayor capacidad para abordar patología compleja.

Considera que el último balance demuestra su capacidad para dar respuesta a una demanda creciente y cada vez más compleja, habiendo llevado a cabo también más de 127.600 intervenciones quirúrgicas, de las que más de 50.400 corresponden a cirugía mayor ambulatoria, con casi 118.000 altas hospitalarias y más de 4.600 nacimientos. Cifras que entiende confirman la consolidación de un sistema asistencial basado en la especialización, la eficiencia clínica y la medición continua como palancas para mejorar los resultados en salud, además de una red asistencial sólida, coordinada y preparada para dar respuesta a una demanda creciente con estándares de calidad cada vez más exigentes.

Realizó también más de 15,2 millones de estudios de laboratorio y más de 1,8 millones de pruebas radiológicas, y el índice de mortalidad ajustada por complejidad fue del 0,72, según el algoritmo del Ministerio de Sanidad. Un índice sobre el que el director general médico de HM Hospitales, Cristóbal Belda, subraya que "el algoritmo de ajuste de riesgos del Ministerio de Sanidad nos sitúa con una mejoría del 28% en supervivencia frente al estándar del modelo (RMA 0,72, siendo 1 el valor de referencia nacional)", lo que califica como "un éxito colectivo que nos motiva a seguir mejorando cada día".

Patologías de alta complejidad

La evolución del modelo asistencial de HM Hospitales se refleja especialmente en el desempeño clínico en patologías de alta complejidad, con una mejora significativa en los indicadores de salud. En el ámbito cardiovascular, el tratamiento del infarto agudo de miocardio presenta resultados alineados con los estándares esperados (ratio de mortalidad de 0,99), mientras que en insuficiencia cardíaca se registra una mortalidad del 16% inferior a la media (0,84) y en ictus una reducción del 29% (0,71).

Esta evolución también se observa en patología respiratoria, donde la mortalidad por neumonía se sitúa un 32% por debajo de la esperada (0,68), reflejo de la mejora continua en los protocolos clínicos, la coordinación asistencial y la capacidad de respuesta de los equipos.

En el ámbito obstétrico, HM Hospitales mantiene un enfoque basado en la calidad y la adecuación clínica, con un porcentaje de cesáreas inferior al 15% en embarazos de bajo riesgo, en línea con las recomendaciones internacionales. Este dato evidencia una práctica asistencial orientada a la seguridad materno-fetal y a la reducción de intervenciones innecesarias, consolidando un modelo basado en la evidencia y en el valor para el paciente.

Plantilla

Dirigido por médicos y con capital 100% español, HM Hospitales cuenta con una plantilla de 7.500 profesionales que concentran sus esfuerzos en ofrecer una medicina de calidad e innovadora centrada en el cuidado de la salud y el bienestar de sus pacientes y familiares.

Conforman el grupo 50 centros asistenciales: 24 hospitales, 3 centros integrales de alta especialización en oncología, cardiología, neurociencias, 5 centros especializados en medicina de la reproducción, salud ocular, salud bucodental, medicina estética y cirugía plástica y prevención precoz personalizada, además de 18 policlínicos.