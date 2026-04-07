EL TIEMPO
Activado el aviso amarillo por tormentas eléctricas con posibles granizadas en Santiago: estas son las horas críticas
De los más de 25 grados que ayer disfrutaron los compostelanos, este martes los termómetros apenas llegarán a los 17
Giro repentino del tiempo en Santiago. Si durante toda la Semana Santa nuestra comunidad ha disfrutado de un clima plenamente primaveral, este martes la situación en Galicia cambia debido a la influencia de una borrasca que nos devuelve la lluvia y que mantiene activado el aviso amarillo por tormentas y posibles granizadas en buena parte de las provincias de A Coruña y Pontevedra.
Según el pronóstico de Meteogalicia, las bajas presiones irán entrando a lo largo del día, por lo que con el paso de las horas en localidades del interior como Santiago, los cielos tenderán a cubrirse con precipitaciones generalizadas que, en ocasiones, podrían llegar a ser en forma de granizo.
En cuanto a las temperaturas, sufrirán un notable descenso. De los más de 25 grados que ayer hizo en la capital gallega, hoy los mercurios apenas llegaran a los 17. Una bajada de casi diez grados en menos de 24 horas que este martes, ha obligado a los compostelanos a tener que tirar de nuevo del abrigo.
Las horas críticas
Tal y como avanza el parte del servicio de meteorología gallego, el aviso amarillo por tormentas en Santiago comienza desde las 15:00 horas de esta tarde y se extenderá hasta las 21:00 horas. Seis horas en las que los cielos de Compostela descargarán rayos y posibles episodios de granizo.
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